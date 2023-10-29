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港府減辣 新盤看樓七成為內地客 一手成交量料回升

香港新聞組／香港29日電
港府推出樓市減辣措施，市場估計，11月至少有5個新盤約3000伙爭相出擊。（香港中通社）
港府推出樓市減辣措施，市場估計，11月至少有5個新盤約3000伙爭相出擊。（香港中通社）

特首李家超日前公布的新一份施政報告，宣布即時減樓市三辣稅，會德豐地產主席梁志堅認為，施政報告推出樓市減辣措施，為樓市注入「強心針」，市場估計，11月至少有5個新盤約3000伙爭相出擊，當中包括兩個逾千伙大型新盤。

港府推出樓市減辣措施，市場估計，11月至少有5個新盤約3000伙爭相出擊。（香港...
港府推出樓市減辣措施，市場估計，11月至少有5個新盤約3000伙爭相出擊。（香港中通社）

香港文匯報報導，計畫11月推售的大型新盤中，嘉華國際、會德豐地產及中國海外合作的啟德海灣第1期，在施政報告公布前夕以折實平均呎價1萬9798元（港元，下同，約2531美元）首推208伙，重返同區三年前新盤開價水平，並於24日起收票，消息指，首兩日收約850票，超額3倍，嘉華國際營銷及市場策劃總監（香港地產）溫偉明表示，當中有不少屬內地專才，視乎反應最快今日加推，有意推出較多單位應市，並打算短期內開售。

啟德海灣第1期在北角設立示範單位，昨天是開放示位以來首個周末，現場所見吸引不少市民前往看樓。據悉看樓客中約有七成為內地客。

據報導，啟德海灣第1期推出首批208伙，價單定價740.9萬元至1832萬元，呎價2萬3179至3萬1263元，扣除折扣優惠後，折實售價約575萬元至約1422萬元，折實呎價約1萬7987元至2萬4260元，折實平均呎價1萬9798元，折實入場價575萬元。

至於英皇國際旗下香港仔澄天於26日公布首張價單共55伙，折實平均呎價1萬7086元，比同區新盤呎價平約28.5%，286平方呎一房折實入場價440.14萬元。消息指，至昨天首三日累收164票，超額登記近2倍。該盤日前已首推3伙平台特色戶於31日招標，價單單位料最快11月推售。

報導稱，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，由於施政報告落實減辣，相信發展商推盤步伐加快，預測11月一手成交將錄1500宗成交，按月回升5倍，而第四季一手成交有望按季急升逾四成至3000宗，樓價亦將止跌回穩。而且施政報告的「先免後徵」政策，將吸引更多非本地專才客入市，帶動需求。

另據明報報導，美聯物業房地產數據及研究中心綜合市場資訊，在扣除一約多伙下，截至10月26日，本年一手成交量錄約8514宗，當中約5226個（占約61.4%）為今年推出的全新盤項目，餘下是2022年或之前推出項目單位（即新盤貨尾），涉3288個（占約38.6%）。美聯物業首席分析師劉嘉輝表示，隨著《施政報告》落實減辣，發展商推盤步伐加快，加上以吸引價推盤，相信11月一手成交量會顯著回升。

香港 房地產

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