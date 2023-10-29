10萬人才獲批輸港 分析師：恐推升香港租金

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 政務司長陳國基昨天表示，各項人才計畫最新收到16萬份申請，其中約10萬宗獲批，當中三分之二來自內地。有物業分析師稱，輸入人才計畫刺激香港租務市場，有可能加重港人租屋負擔。

明報報導，陳國基昨在商台《政經星期六》指出，各項搶人才措施至今收到16萬宗申請，批出逾10萬宗，當中三分之二來自內地，數萬人目前已赴港，「反映香港對一些外來的人才、專業人士，還是有一定程度的吸引力」。他以高才通計畫為例，申請者一定要畢業於世界百強大學，來港後亦毋須立即工作，可先熟悉在港生活，有需要可申請延長逗留，為人才提供彈性。

據報導，陳國基說：「這些人不會占用香港的綜援，不會拿這些救濟福利，所以對香港而言是有利而沒有害。」而明天正式成立的「人才服務辦公室」，將為赴港專才提供子女就學和住屋等資訊，協助盡快適應香港環境。

根據陳國基提供的資料，去年底港府推出多項吸人才計畫至今，約有6.7萬內地人透過這些計畫獲批赴港定居。而根據民政事務總署及入境事務處內地新赴港定居者的統計數字，今年首兩季共1萬7523人持單程證赴港，加上約6.7萬的內地專才，即過去一年已有近8.4萬內地人口獲批赴港。

報導稱，美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，正常情况下香港樓價與租金 走勢相若，但現時樓價下跌、租金上升。他估計，租金上升原因之一與輸入人才有關，「不多不少對租務市場有些刺激」。他相信隨著赴港人才數字上升，香港租屋需求會增加，該趨勢會持續，「但未必比得上第三季加內地生赴港的勢頭那麼厲害，租金的升幅最近也放緩了一點」。

至於「留人才」，陳國基認為移民 原因不一，市民願留港或移民屬個人考慮，但留港則因覺得香港生活較開心。