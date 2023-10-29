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港拒批簽證 研六四學者遭中大解雇

香港新聞組／香港29日電
加拿大籍香港中文大學歷史系副教授何曉清工作簽證延期遭香港入境事務處拒絕。（取材自香港中文大學歷史系網站）
加拿大籍香港中文大學歷史系副教授何曉清工作簽證延期遭香港入境事務處拒絕。（取材自香港中文大學歷史系網站）

法國廣播電台據法新社報導，香港政府拒絕了研究1989年六四天安門事件的華裔學者何曉清（Rowena He）的簽證續簽申請，何曉清未能回校，香港中文大學隨即「按既定程序」將她即時解聘。

英國《金融時報》報導引述何曉清指，她因無法取得簽證，27日被中大即時解雇（terminated with immediate effect），她認為，這代表香港的學術自由環境正在惡化，尤其對研究中國的學者而言更是寒蟬效應。

明報報導，現身處美國的何曉清昨接受電話訪問表示心情複雜，又透露申請簽證續期時，曾被入境處查詢過往在哈佛大學和普林斯頓高等研究院從事的工作及機構資金來源等。她不會猜測拒批簽證原因，按照20多年來研究黨史和中國歷史的經驗，認為研究對象通常在無紅線或紅線模糊下「突然出事」，當權者令學者「小心翼翼、自行執生」。

據報導，港府昨深夜不點名就一宗簽證申請發聲明稱，不評論個別個案，入境處會按相關政策，包括申請人必須符合一般入境規定，例如持有用以返回原居或所屬國的有效旅行證件；無刑事紀錄，且其入境不會對香港構成保安或刑事問題；以及不可能成為香港的負擔等，依法處理每宗申請，並按個別情况考慮。

報導指出，中大昨稱，簽證決定由入境處負責，大學無法影響簽證結果，也不了解個別案件情况；非永久居民必須持有有效工作簽證才可在本港工作，與世界各地的司法管轄區一致，校方不會就此個案進一步評論。

報導稱，何曉清生於廣州，現為加拿大籍，六四事件時她17歲，曾參加省港澳大遊行聲援天安門運動。她2014年出版《天安門流亡：中國民主抗爭的聲音》，獲亞洲協會中國檔案評為當年關於中國的五大書籍之一。她2019年在中大擔任歷史系副教授前，曾在美國哈佛大學任教並創辦「天安門運動歷史與記憶」的課程，連續三年獲該校卓越教學證書。

工作簽證 香港 天安門

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