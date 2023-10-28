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李克強離世 前下屬香港特首李家超隔一天才發聲悼念

記者陳宥菘／即時報導
圖為香港特首李家超（左）2022年12月到北京述職，獲時任總理李克強（右）接見。（取材自港府新聞處）
圖為香港特首李家超（左）2022年12月到北京述職，獲時任總理李克強（右）接見。（取材自港府新聞處）

中國國務院前總理李克強27日凌晨因突發心臟病逝世，消息於當日上午8時由央視正式對外發布後，各國政要紛紛表示慰問哀悼。不過，香港政府與特首李家超截至27日深夜都未發出任何官方新聞稿或悼文，引發討論。

媒體指出，李家超去年5月30日在北京從時任總理李克強的手上接過「國務院令」，成為香港第六任行政長官，且在去年12月還赴北京向李克強述職，如今對李克強的逝世，反應顯得「冷淡」。直到28日上午，李家超才對李克強的離世表示哀悼，並且「心情沉重」。

自由亞洲電台報導，央視在27日早上8時發布李克強逝世的消息後，香港官方一直未有任何悼文發出，反而日本政府接到死訊後一小時即出訃文，感激李克強對中日友好的貢獻。時事評論員劉銳紹認為，港府正「等候指示」。

報導指出，對比去年11月30日前中共總書記江澤民離世，新華社發布其死訊後四小時多，港府便以李家超名義發新聞稿，表示深切哀悼，今次事隔許久仍未有反應，顯得「耐人尋味」。而香港政界除了前全國人大常委譚耀宗、行會召集人葉劉淑儀有回應外，其餘建制派人士少有發聲。

而據港府新聞公報，李家超直到28日上午出席電台節目後會見媒體時才表示，對於前總理李克強先生的離世表示深切哀悼，並向他的家人致以深切慰問。

李家超說，李克強「非常關心香港」，每一次談及香港都表示很關切，亦對香港市民很關懷。他還提到，李克強強調香港要全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治的方針，以維護《憲法》和《基本法》所確定香港的憲制秩序；香港要落實「愛國者治港」原則，以及要發展經濟、改善民生，維持香港的長期繁榮穩定。

李家超表示，相信中央會適時公布追悼李克強的安排細節，將會密切留意有關公布。至於港府是否會舉辦相關追悼活動？李家超再度回應，將密切留意中央在這部分的宣布，並依照宣布作出適當的安排。

自由亞洲電台還指出，雖然港人對李克強認識不多，但李克強於1997年香港主權移交前，曾率領全國學聯代表團訪港，與香港學聯交流並參觀培僑中學，並在1997年參與香港主權儀式。最近一次訪港則要追溯到2011年8月，他當時以副總理身分，代表中央宣布6招36式挺港措施，並稱要「和市民接觸交談，希望盡可能的多走走、多看看、多聽聽」，展現親民的一面。

圖為李家超2022年5月30日在北京從時任總理李克強的手上接過「國務院令」，成為...
圖為李家超2022年5月30日在北京從時任總理李克強的手上接過「國務院令」，成為香港第六任行政長官。（中新社）

香港 李克強 國務院

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