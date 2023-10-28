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港樓價創6年半新低 業界：減辣不夠 難扭跌勢

香港新聞組╱香港28日電
香港差估署最新數據顯示，9月私人住宅樓價指數再跌1.75%，連挫5個月，創近6年半新低。 (中新社)
香港差估署最新數據顯示，9月私人住宅樓價指數再跌1.75%，連挫5個月，創近6年半新低。 (中新社)

香港差估署最新數據顯示，9月私人住宅樓價指數再跌1.75%，連挫5個月，蒸發今年原有升幅，並倒跌0.78%，創近6年半新低，對比2年前歷史高位更大跌16.6%。業界說，港府減辣未夠喉、難扭全年跌勢。

香港01報導，利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，雖然《施政報告》減辣或可緩和樓價跌勢，惟年內高息及經濟復甦緩慢仍困擾樓市，全年樓價恐難逃續跌。

陳海潮指，9月樓價按月跌幅持續高企於逾1.7%，主要反映一手新盤仍以低價開盤，二手市場繼續捱打，加上息口尚未見頂的憂慮瀰漫市場，而地皮相繼以低價售出，反映整體市況偏淡，致9月樓價指數跌幅難以收窄。

陳海潮估計，第四季餘下的11月及12月，樓價仍難有反彈機會，料趨上下約0.5%窄幅波動，估計減辣只能緩和樓價跌勢，因港府出手較慢，力度亦不足，難以刺激樓價於年內達至反彈，料第四季樓價跌幅只能收窄至1.5%至2%左右，而全年樓價仍有機會跌2%至3%。全年租金料升6至7%。

租金走勢方面，差估署9月租金指數報186.3點，按月升幅收窄至0.65%，第三季租金累升2.99%。預期在樓市減辣後，「轉租為買」的比例可望逐步增加，此舉恐將減慢第四季租金升勢，整季恐處橫行狀態，而全年租金升幅料約6%至7%左右，較減辣前的預測略有收窄。

至於中原城市領先指數（CCL）最新報154.64點，按周跌0.35%，今年倒跌1.36%，同創6年半新低。中原指，本周指數主要反映10月2日至8日即財政司司長陳茂波放風樓市有望減辣後的首周市況，由於市場觀望減辣措施出爐，二手交投淡靜，個別業主大幅劈價，令樓價指數持續下滑。

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