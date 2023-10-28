港悼李克強 2011訪港推6招36式助經濟發展

時任總理的李克強(右)，2021年在中南海接見赴京述職的時任香港特首林鄭月娥。(新華社)

國務院前總理李克強 27日病逝上海，享年68歲，他生前與香港 頗有淵源，1997年曾到港出席回歸慶典，見證香港回歸；出任總理後，香港3任特首向他述職；2011年8月時，時任常務副總理的李克強曾短暫訪港，除參與香港大學百年校慶，也代表中央宣布「6招36條式」，助推香港經濟民生發展。

綜合港媒報導，李克強2011年8月16日至18日曾旋風訪問香港3天。當時他希望「多走走、多看看、多聽聽」，在港期間出席20多場活動，包括出席「十二五」規畫與兩地經貿金融合作發展論壇、參加港大百年校慶、走訪護理安老院和長者地區中心參觀等。

報導指出，李克強訪港期間代表中央宣布6方面36條支持香港經濟社會發展有關政策措施，涵蓋金融、經貿、交通、旅游、食物和能源供應、醫療服務和教育多方面，從多邊、區域經濟到粵港合作。還有從人民幣離岸中心建設到在內地推出港股組合ETF（交易所交易基金），從部分內地高校試行免試招收香港學生到保持糧食、肉類等穩定供港。

李克強在港行程多與經濟、財政領域有關。不過他訪港期間港府保安安排觸發爭議，他落區時警方阻擋記者拍攝，到港大亦有警員推倒及圍堵示威學生。

2019年香港爆發「反送中」運動，李克強在人民大會堂香港廳接見時任香港特首林鄭月娥 表示，央政府將一如既往地堅定貫徹「一國兩制」方針，一如既往地堅定支持林鄭月娥及特區政府依法施政，堅定不移地維護香港長期繁榮穩定。

李克強任總理期間，經歷了梁振英、林鄭月娥、李家超三任特首，三人赴京均會向其述職。去年5月底，他在中南海會見候任特首李家超，表示中央政府繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」，全力支持新任行政長官及特區政府依法施政。