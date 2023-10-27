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THE學科榜 港大教育學下跌1位全球第6

香港新聞組／香港27日電
THE世界大學學科排名，港大教育學排全球第6位。（取材自香港01）
THE世界大學學科排名，港大教育學排全球第6位。（取材自香港01）

國際教育機構泰晤士高等教育（THE）昨日公布包括社會科學、教育、商業與經濟、法學等共11個學科的最新全球排名。其中，香港大學的教育學排名全球第6，較去年微跌一位，但仍是今屆11個學科榜單中，唯一打入十大的香港學科。其餘表現較突出的學科包括港大臨床與健康研究以及中大教育學，均在各自的學科排名第19位。

大公、文匯報報導，THE指出，今屆排名中，東亞國家或地區的大學在關鍵領域的表現持續增強，包括內地和香港高校均表現出色，尤其清華大學的商業與經濟學及教育學，兩個學科均打入十大。

最新公布的2024年泰晤士高等教育世界大學學科排名，共有來自108個國家及地區的1904所大學上榜。排名使用13個績效指標對大學進行評估，分為5個領域，包括教學（學習環境）、研究（量、收入和聲譽）、引用（研究影響力）、國際視野（員工、學生和研究），和產業收入（知識轉移）。對於按學科排名，整體方法會因應各學科進行重新校準，權重也會進行調整以適應不同的領域。

在香港方面，今屆於教育學上整體取得較佳排名，其中香港大學排名全球第6；中文大學排名第19位，較去年跌2位。臨床與健康研究學，港大排第19位，較去年跌6位；中大排名第37位，較去年升7位。港大法學排名位列第29位，較去年跌5位；中大和城市大學並列第45位。

另一方面，今年清華大學於商業與經濟學排名第8位，與去年相同，北京大學排名第10位，較去年升5位，也是該校首次於這項排名中打入十大。清華大學在教育學排名全球第7位。

教育 香港 北京

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