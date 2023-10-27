發煽獨帖文 香港留日女學生認罪：想吸引別人注視

香港示意圖。(圖：shutterstock)

留學日本 的23歲香港 女生袁靜婷，過去5年在社交平台發表支持港獨的照片和言論，今年初回港時遭國安處逮捕，被控具煽動意圖，昨在西九龍裁判法院認罪。

明報報導，辯方求情指出，被告的「大頭相」寫有煽動字眼，她只是自戀、欲吸引別人注視。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德將案件押後至11月3日判刑，以待辯方補充被告背景資料，被告准續保釋候判。

據報導，袁靜婷現為大學二年級生，就本案原定今年12月答辯，她提前於昨日認罪，在庭上不時拭淚。辯方早前爭議關於裁判法院有否司法管轄權審理煽動罪行、域外法權等，昨天稱放棄爭議。

報導指出，辯方求情稱，被告讀畢中學於2018年往日本留學，2022年考入當地大學攻讀政治和法律。她兩個社交平台帳號只得幾百名朋友及追隨者，讚好和留言數目少。13個涉案帖文中有11個是被告身處日本期間發布，獲得最多讚好的是被告在東京目黑區美術館 拍攝的照片，館內煽動字句不是她掛上的，帖子以日文撰寫、供懂日文的人閱讀。辯方又稱，多張有被告容貌的相片配上煽動字句，但她非政治人物，只是自戀及無意掩飾身分。

報導說，辯方強調，被告2019年8月短暫留港，無參與政治活動或暴動等，又呈上被告求情信及「蛻變計畫」報告，稱被告對政治的看法已改變，重犯機率低。辯方續稱，繼港英年代後，律政司近年才再引用煽動罪行檢控，被告不知違法，事後和盤托出；力陳被告獲准保釋，危害國安機率微乎其微，望判處罰款或緩刑。