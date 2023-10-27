搶才選越、寮、尼泊爾 特首：三地發展好

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 特首李家超新一份《2023年施政報告》，提出開放越南 人才赴港就業 簽證，放寬越南人商務和旅遊「一簽多行」，也開放寮國和尼泊爾人才赴港就業、受訓和就學。

明報報導，立法會選委界別議員陳沛良昨日關注選擇該三個國家作為搶人才政策有何考慮因素，李家超表示，香港要有更大競爭力，要吸引不同地方人才，盡量開放搶人才策略，指一些以往有管控措施的國家，現時發展很好、非法入境機率減低，故作出平衡和有序開放。

據報導，李家超解釋，政策方向是開拓所有可能性，並稱希望開拓東盟國家和東南亞國家，形容該些國家是香港鄰居，交通等方面較容易。他強調有信心在逐步開放、確保風險可控下，讓香港有最大得益和有最大競爭力。陳沛良亦問到港府會針對上述三國哪一方面人才，李家超未有正面回應。

報導稱，政務司長陳國基昨在記者會上亦被問到為何選擇從越南、寮國和尼泊爾搶人才，他稱相關國家過去因為種種原因，經濟發展不太好，亦有逾期居留、偷渡問題，以致香港對一些國家實施限制，但相關國家近年經濟進步很多，當局經平衡後認為再容許相關國民赴港工作、旅遊，出入境風險應已低很多。他舉例，越南經濟發展不錯，亦有人才，從廣攬人才角度而言，歡迎這些國家可恢復簽證申請。

綜合港媒報導，港府昨公布，下月1日起暫免在港就讀的全日制非本地研究生兼職限制，試行兩年。獲批准赴港就讀全日制經本地評審的本地研究院課程的合資格學生，會獲入境事務處發出「不反對通知書」，容許他們從事每周不超過20小時的校內兼職、在學期內與其就讀學科相關的實習或在暑期期間工作，以增加在港留學生學習及增值機會。

此外，李家超表示，招商引資引才方案截至9月底，共接到16萬宗申請，6萬人已抵港。「高才通」增加使用範圍的8間大學包括內地的西安交通大學、武漢大學、哈爾濱工業大學、瑞士洛蘇桑酒店管理學院等4校，及1間位於荷蘭的海牙酒店管理大學。