李家超曾追名牌 籲別只求物質 勉港人拓視野

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 特首李家超日前第二次發表的《施政報告》主題之一是「惠民生添幸福」，他被問到每人對幸福感感覺不同，港府的福利 政策如何釐訂時說，大家勿只追求物質，透露自己成長過程很追求名牌，「一個包（袋）300蚊（元），同一個3萬蚊的包，你個人追，你自我滿足我自己」，希望大家視野擴闊，行博物館 都可以好滿足、低消費。

香港01報導，李家超26日出席電台節目解釋《施政報告》，今次主題是「拚經濟謀發展，惠民生添幸福」，主持問李家超每人感覺幸福感都不一樣，有些地方行福利主義，港府的福利政策如何？李家超回應說，多元興趣和目標發展很重要，不只是追求物質享受，「曾經我記得有一個階段，我成長過程好追求名牌，這些可以追好久，一個包300蚊，同一個3萬蚊的包，你個人追，你自我滿足我自己」。

李家超希望社會多元發展，大家擴闊視野，多與外國人溝通，了解對方的文化，「例如我去外國覺得，我朋友在博物館裡十分滿足，看一天的消費很低，所以我們多元發展香港就是這樣，我們藝術文化交流中心，可以發展」。他說視野擴闊之後，追求可能都不同，「原來個世界咁大，我平時就係睇住一塊樹枝，世界咁美好，原來我有咁多，例如雪山我未見過，點解有啲人咁危險都爬山呀咁，你要了解下不同領域」。

李家超又說，讀書時期，有一名老師叫他寫十件最喜歡做的事，以及十件最不喜歡做的事，「其實係一個你了解自己生涯規畫的一部分，咁你知道你做咩最開心，原來我做緊呢幾樣唔係最開心嘅嘢，你自己去選擇，呢個係開拓思想領域其中一樣嘢」。他又表示，每個人在不同階段都會有不同訴求，如他求學時期就很想入大學，認為入大學可以解決好多問題，而作為港府推出措施符合市民訴求及聆聽意見，都有助提升市民的幸福感。