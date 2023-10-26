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全球法治指數 香港連3跌 居全球23位

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

美國世界正義工程（WJP）昨天公布《2023年全球法治指數》，香港的排名再跌1級至23位，是連續3年下跌，總評分為0.73分，在亞太區則排名第6位，與去年持平。

綜合明報、香港01報導，香港法治指數在142個國家及地區中排23，較去年下跌一位。香港去年首度跌出首20，今年則是連續第三年評級下滑並錄新低。香港於亞太區續排第6，區內主要競爭對手新加坡則與去年一樣，繼續排全球第17、區內排第4。

分項評分中，香港於「約束政府權力」、「開放政府」及「民事法律正義」較去年輕微下跌，「基本權利」則輕微改善，各評分變動均0.01分。分項全球排名方面，香港在「治安」及「廉潔」繼續分別排全球第6及9，「約束政府權力」由54位下跌至59位，「基本權利」則由61位升至第58位。

港府回應指，香港排名「領先於一些不時無理批評香港法治和人權狀况的歐美國家」。翻查指數，美國排26位，英國排15位，全球首7位是歐盟國家。

港府稱，香港在治安評分上升，顯示《香港國安法》對維護香港秩序和安全上起着重要角色，而「廉潔街 得分不變並位於第9位，證明香港的反貪佳績廣受認同。

至於部分項目得分下跌及排名下滑，特區政府表示會繼續進行解說工作，加強世界各地對香港法治制度的正確認識，說好香港故事。

香港 新加坡 歐盟

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