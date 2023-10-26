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投資移民香港門檻383萬美元 業界：偏高了

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

為吸納更多新資金泊港，港府施政報告昨宣布重推已停辦8年、俗稱「投資移民」的「資本投資者入境計畫」，投資門檻由2015年停辦計畫時的1000萬元（港幣，下同，約127.8萬美元），大增2倍至3000萬元（約383.4萬美元），可投資於股票、基金、債券等資產，但不包括房地產，以增強香港資產及財富管理、金融及相關專業服務界別的發展優勢；相關細節年內公布。

大公、文匯報報導，有分析認為，由於有關計畫已停辦多年，在市場已累積一定需求下，相信首年應至少有4000宗投資移民申請，以3000萬元計，則可帶來1200億元新資金。

消息人士指，除了投資金額要求增至3000萬元外，其餘框架和申請資格則大致保留，包括計畫不適用於內地人士，其次是投資物業仍然不獲包括在內。而將投資門檻大為提高，主要是希望有關投資移民能夠將更多資金帶來香港，料部分資金投向香港的初創、創科產業等。

美聯移民顧問及美聯金融集團20日曾預測，回顧2003年至2015年的12年內，投資移民計畫共錄3萬5262宗獲批個案，即每年平均約3000人，現時富豪數目比當年多，加上計畫已停辦多年，市場累積一定需求，相信首年至少有4000宗申請。以昨公布的3000萬元門檻計，新投資移民計畫首年起碼可為香港帶來1200億元新資金。

香港經貿商會會長李秀恒指出，吸引外商投資是本次施政報告中的一個亮點，然而3000萬元的投資移民門檻可能稍微偏高，他認為港府可以考慮適當降低門檻，以便更多的外商選擇在香港進行投資，這將有助於促進香港的經濟發展。

另外，港府現正推展多個大型發展項目，包括「北部都會區」及交椅洲人工島，當中涉及龐大的資金需求，施政報告提及，明年上半年將成立由財政司司長帶領的「大型發展項目融資委員會」，並設立「大型發展項目融資辦公室」，利用市場力量，槓桿市場資金和效率，為項目的不同投資融資方案提供意見，包括評估引入私人投資者參與項目的可行性，以及全面審視項目對港府的財政影響，確保港府財政的持續性。

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