港特首李家超：明年內完成基本法23條立法

香港特首李家超25日11時準時到達立法會宣讀任內第二份《施政報告》，他打破傳統成為回歸後首位坐下宣讀《施政報告》的特首，椅背放了一個背枕，宣讀時間長達3小時22分鐘，打破歷任特首宣讀紀錄，未有休息，只數次飲水。（Getty Images）

香港 特首李家超昨早在立法會發表上任以來第二份施政報告中說，港府明年內將完成基本法第23條立法；基本法23條涉及維護中國國家安全，港府官員曾說，將會把防止間諜 罪納入23條立法。

綜合港媒報導，李家超並表示，會向立法會提交關鍵基礎設施的網絡安全立法草案。港府亦會加強推廣國家安全教育 、愛國主義教育等，成立「愛國主義教育工作小組」，成立「弘揚中華文化辦公室」及設立兩所博物館介紹國家和抗戰歷史等。

在新一份施政報告中「貫徹『一國兩制』 維護國家安全」章節中，涵蓋「全面準確貫徹『一國兩制』方針」「維護國家安全」、「愛國主義教育」等內容。

李家超以相當篇幅介紹了維護國安問題。他說，現時地緣政治複雜，有些國家因自身利益，刻意針對中國，阻礙「一國兩制」在香港成功實踐，外部勢力繼續插手干預香港事務。

他強調，港府會全力維護國家安全，完善相關法律制度和執行機制，而為了落實憲制責任，港府將於2024年內完成基本法23條立法。

基本法23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民港府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港進行政治活動，禁止香港的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

香港主權轉移以來，當局一直未能為23條進行立法。2019年爆發「反送中」運動並出現「港獨」思潮後，中國全國人大主動為香港訂定國安法，但只納入23條前部分規定，其餘留待港府自行立法。

香港保安局局長鄧炳強曾表示，23條涉及7項類別的罪行，當中兩類已由香港國安法涵蓋，包括叛國和分裂國家。他說，修例風波發生至今，很多證據顯示香港存在間諜活動，而美國中央情報局日前更宣布成立「中國任務中心」，加強蒐集情報；面對外國的「長臂」，香港有必要立法加強規管間諜活動。

另據明報報導，2019年7月1日藝人王宗堯等13人衝擊立法會大樓的暴動案早前開審，涉民主派初選案的鄒家成分案處理，鄒昨在區域法院承認一項暴動罪。案情指出，警方翌日在會議廳主席台上和附近地上所檢取的3本毁壞的《基本法》小冊子，檢驗出鄒家成的指模掌印，鄒當時至少與另一示威者參與撕毁小冊子。