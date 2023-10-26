我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

港特首李家超：明年內完成基本法23條立法

香港新聞組／香港26日電
香港特首李家超25日11時準時到達立法會宣讀任內第二份《施政報告》，他打破傳統成為回歸後首位坐下宣讀《施政報告》的特首，椅背放了一個背枕，宣讀時間長達3小時22分鐘，打破歷任特首宣讀紀錄，未有休息，只數次飲水。（Getty Images）
香港特首李家超25日11時準時到達立法會宣讀任內第二份《施政報告》，他打破傳統成為回歸後首位坐下宣讀《施政報告》的特首，椅背放了一個背枕，宣讀時間長達3小時22分鐘，打破歷任特首宣讀紀錄，未有休息，只數次飲水。（Getty Images）

香港特首李家超昨早在立法會發表上任以來第二份施政報告中說，港府明年內將完成基本法第23條立法；基本法23條涉及維護中國國家安全，港府官員曾說，將會把防止間諜罪納入23條立法。

綜合港媒報導，李家超並表示，會向立法會提交關鍵基礎設施的網絡安全立法草案。港府亦會加強推廣國家安全教育、愛國主義教育等，成立「愛國主義教育工作小組」，成立「弘揚中華文化辦公室」及設立兩所博物館介紹國家和抗戰歷史等。

在新一份施政報告中「貫徹『一國兩制』 維護國家安全」章節中，涵蓋「全面準確貫徹『一國兩制』方針」「維護國家安全」、「愛國主義教育」等內容。

李家超以相當篇幅介紹了維護國安問題。他說，現時地緣政治複雜，有些國家因自身利益，刻意針對中國，阻礙「一國兩制」在香港成功實踐，外部勢力繼續插手干預香港事務。

他強調，港府會全力維護國家安全，完善相關法律制度和執行機制，而為了落實憲制責任，港府將於2024年內完成基本法23條立法。

基本法23條規定，「香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民港府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港進行政治活動，禁止香港的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫」。

香港主權轉移以來，當局一直未能為23條進行立法。2019年爆發「反送中」運動並出現「港獨」思潮後，中國全國人大主動為香港訂定國安法，但只納入23條前部分規定，其餘留待港府自行立法。

香港保安局局長鄧炳強曾表示，23條涉及7項類別的罪行，當中兩類已由香港國安法涵蓋，包括叛國和分裂國家。他說，修例風波發生至今，很多證據顯示香港存在間諜活動，而美國中央情報局日前更宣布成立「中國任務中心」，加強蒐集情報；面對外國的「長臂」，香港有必要立法加強規管間諜活動。

另據明報報導，2019年7月1日藝人王宗堯等13人衝擊立法會大樓的暴動案早前開審，涉民主派初選案的鄒家成分案處理，鄒昨在區域法院承認一項暴動罪。案情指出，警方翌日在會議廳主席台上和附近地上所檢取的3本毁壞的《基本法》小冊子，檢驗出鄒家成的指模掌印，鄒當時至少與另一示威者參與撕毁小冊子。

香港 教育 間諜

上一則

教室反光看不清螢幕 山東女老師申請裝窗簾卻遭約談、排擠

下一則

非港人、公司客在港買樓稅減半 人才置業「先免後徵」

延伸閱讀

香港鼓勵生育 每名新生嬰兒可獲約2556美元獎勵

香港鼓勵生育 每名新生嬰兒可獲約2556美元獎勵
愛國主義教育法元旦上路 納入港澳台

愛國主義教育法元旦上路 納入港澳台

出訪尋商機 李家超：東協是首選 全力參與一帶一路

出訪尋商機 李家超：東協是首選 全力參與一帶一路
港救出生率 新生兒擬發2萬 可買72罐奶粉

港救出生率 新生兒擬發2萬 可買72罐奶粉

熱門新聞

中國國務院前總理李克強，10月26日因突發心臟病，經全力搶救無效，於10月27日0時10分在上海逝世，享壽68歲。圖為李克強3月5日在中國人大會議作政府工作報告。（新華社）

李克強心臟病發逝世 享壽68歲

2023-10-26 20:15
曾任內蒙古滿洲里市委副書記、市長的許愛蓮，因犯賄賂罪、利用影響力受賄罪，被判處有期徒刑11年。（取材自上游新聞）

她靠睡40官升職 鞍山「最美翹臀局長」曾花500萬整形

2023-10-21 06:30
中國前國務院總理李克強過世。(新華社)

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

2023-10-27 02:30
中國前國務總理李克強，因突發心臟病於27日凌晨在上海逝世，享壽68歲。（美聯社）

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

2023-10-27 03:37
中國有3名年輕人到自助火鍋店，狂喝60多罐飲料。圖／擷自《西部決策》

3年輕人狂喝火鍋店60多罐飲料 老闆1句話獲網讚：大氣

2023-10-22 12:51
海底撈一則招聘傳菜員須碩士學歷的資訊，引起熱議。（取材自橙新聞）

海底撈1.5萬元月薪徵傳菜員須碩士學歷？挨批急回應

2023-10-25 07:30

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人
紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕

紐約華男奧克拉荷馬州開妓院 服務大麻種植場 遭逮捕