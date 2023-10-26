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非港人、公司客在港買樓稅減半 人才置業「先免後徵」

香港新聞組／香港26日電
香港特首李家超25日發表任內第二份施政報告，調整住宅物業需求管理措施，學者預計「減辣」不會令樓價飆升，外來人才置業最能受惠。（中通社）
香港特首李家超25日發表任內第二份施政報告，調整住宅物業需求管理措施，學者預計「減辣」不會令樓價飆升，外來人才置業最能受惠。（中通社）

香港特首李家超25日發表任內第二份施政報告，他在「眾望所歸」下宣布為樓市「減辣」，包括新住宅印花稅減半、放寬外來人士赴港買樓徵稅安排等，即日生效。港府消息稱此次並非全面「撤辣」，是避免樓市衝擊太大，嚴防炒風重臨，並會「動態看著樓市調整」。學者預計「減辣」措施不會令樓價飆升，認為各項措施中，外來人才置業最能受惠。

明報報導，《施政報告》提出將額外印花稅適用年期由3年縮短至2年，即由3年內轉手要徵額外稅款、「綁死」年期縮短至兩年。港府同時將買家印花稅及新住宅印花稅的稅率減半，調整至7.5%。以1000萬元（港幣，下同，約127.8萬美元）住宅為例，若屬非港人或公司客入市，稅款由300萬減至150萬元。外來人才的置業印花稅則實施「先免後徵」。

據報導，李家超並表示，香港將下調股票印花稅，從目前的0.13%下調至0.1%，目標是在11月底前完成立法程序，此外，還會檢討股票買賣價差

報導引述香港信報，李家超指出，股票市場的蓬勃發展，對鞏固香港作為國際金融中心地位和國際競爭力舉足輕重，「促進股票市場流動性專責小組」已提交報告，會採取系列措施。

報導說，港府自2010年起陸續推出各項「辣招」。「辣招」推出至今共13年，發現辣稅成交總宗數達約24.2萬宗，總涉款約1955.4億元，其中2015年為歷年最多辣稅成交，並有約4.8萬宗。

報導稱，港府消息人士解釋，做法考慮到現時樓市與昔日推出「辣招」不同，目前利率上升，樓市供求起變化，經濟疲弱令樓市交投下跌；以今年9月樓價為例，比2021年9月的高峰已下跌16%，交投量由2021年上半年平均每月6700宗，減至今年7至9月的月均3100宗，跌幅逾50%，故認為有空間調整。

據報導，港大房地產及建設系講座教授鄒廣榮形容港府「每樣都減少少」，對樓市影響不大。他指，目前市民對股市中門檻較低的投資都不感興趣，何況樓市，故推算即使稅率減半都難吸引市民投資。

他續指，額外印花稅的適用年期由3年減至兩年 ，即回復至約10年前水平，認為對刺激樓市幫助不大。至於涉及外來人才的措施，他料會有輕微作用。他預計短期內樓市成交會增加，料一段時間後便會回復較淡靜狀態。

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