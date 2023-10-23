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港警7天破39刷單騙案逮51人 最小19歲 涉款近億

香港新聞組／香港23日電

針對近期出現的各種新型騙案手法，警方展開為期七天、代號「衝霄」的執法行動，偵破39宗投資、刷單賺佣等騙案，涉款接近1億港元(約1277萬美元)。行動中，警方以涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕51人，大部分被捕者為傀儡戶口持有人，以及負責收取騙款的犯罪集團成員。全部被捕人已獲准保釋候查，須於11月中至下旬再向警方報到。

香港文匯報報導，灣仔警區刑事部於本月15日至21日採取行動，在全港各區拘捕32男1女本地人及兩名外籍女子，他們年齡介乎19歲至67歲，分別報稱文員、售貨員、運輸工人、退休人士及無業。大部分被捕人為騙案集團提供傀儡户口，以協助收取和清洗案中犯罪得益，其中3名嫌犯更年僅19歲，以傀儡戶口持有人的角色，直接使用自己的銀行戶口收取逾10萬元騙案贜款。

調查顯示，被捕人涉嫌與39宗詐騙及洗黑錢案件有關，主要涉及投資騙案、刷單賺佣的求職騙案、電話騙案，以及網上購物騙案。案中119名受害人分別損失200元至1100萬元不等，總損失金額高達9900萬元。

灣仔警區重案組第一隊主管高級督察陳敬樂昨日表示，其中兩名21歲的被捕男子與一宗虛構的綁架電話騙案有關，騙徒今年8月透過假扮一名85歲老婦的兒子，在電話訛稱自己涉及一宗綁架案被警方拘留，要求老婦到灣仔區內一公園將保釋金交予朋友，老婦不虞有詐，最終將1.5萬元交予兩名騙徒。警方其後經調查，相信該兩名被捕者為賺取金錢酬勞，在網上加密通訊軟件答應陌生人負責向老婦收錢。

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