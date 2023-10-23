香港經濟動力足 高盛估計今年GDP增幅達6%

隨著全面通關復常，香港 經濟逐步走出低谷。多家投行近期相繼調高香港經濟增長預測，其中高盛 估計今年增幅達6%，較港府估算的4%-5%更高。金融界人士認為，失業率持續改善，揭示香港經濟動力足，具備韌性，隨著國家經濟持續復甦、外圍息口見頂，未來香港經濟前景看高一線。

大公報報導，香港首季GDP錄得2.7%增長，扭轉連跌四季的弱勢，其後第二季放緩至1.5%，令市場憂慮經濟動力出現減弱。然而，金融界及經濟專家普遍看好前景。東盟10+3宏觀經濟研究辦公室認為，今年上半年香港經濟在本地消費及訪港旅客帶動下已出現強勁反彈。預計今年香港經濟增長達到4.7%。在特區政府龐大的財政及外滙儲備及資本充足的銀行體系支撐下，香港經濟及金融體系仍保持韌性。

恒生經濟研究部的報告指出，今年上半年消費和旅遊業表現向好，為香港經濟帶來積極貢獻，該行維持今年香港經濟增長4%的預測，但需注意外圍負面因素帶來的影響。另外，隨著美息見頂，本地樓價下調壓力也會減輕，料香港全年樓價上升5%。高盛早前將今年增長預測由4.6%升至6%，以反映入境旅客進一步增長，以及私人消費持續改善。花旗預測下半年香港經濟升5.7%，今年全年GDP增長4%。

港大香港經濟及商業策略研究所認為，隨著旅客人數顯著增加，帶動旅遊業相關的香港服務出口，加上特區政府一系列的刺激經濟活動措施，預料今年第三季香港經濟增長達4.7%，又認為第四季會受惠於基數效應，增長將加快至6.2%。