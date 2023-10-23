香港單車節 5000人穿「三橋三隧」 骨牌式摔車釀13傷

香港單車節22日在香港特區尖沙咀一帶及青馬大橋、汀九橋、長青隧道等地舉行，吸引數千名愛好自行車的香港市民和國際選手參與。(中新社)

香港 旅遊發展局昨日舉辦「新鴻基地產香港單車節」，吸引逾5000名市民及旅客參加。活動共設七個項目，最矚目的「50公里」項目由尖沙咀帝國大廈對開起步，行經「三橋三隧」返回尖沙咀衝線；有首次參加者認為活動氣氛很好，難忘在青馬大橋看日出。但意外頻生，骨牌式連環摔車，造成13車手送院。

香港文匯報、大公報、明報報導，香港單車節「50公里」組別項目昨日率先打響頭砲，賽事途經九龍公園徑、柯士甸道西、雅翔道天橋、佐敦道、連翔道、西九龍公路、長青隧道、青馬大橋、汀九橋，然後折返，經南灣隧道、昂船洲大橋前往尖山隧道後，再經西九龍公路及沿去程賽道返回終點。

據報導，首名完成項目的車手於早上6時33分抵達位於尖沙咀「1881」對開的梳士巴利道終點衝線，大部分車手則在7時許陸續完成。新鴻基地產執行董事郭基煇亦參加了「50公里」賽，對能完成整個路程感到十分高興。

香港單車節22日舉行，參賽選手在比賽中。(新華社)

昨日除了「50公里組」及「30公里組」兩個非競賽項目外，今屆香港單車節重頭戲國際單車聯盟（UCI）1.1級公路賽，有包括內地及香港合共14支單車隊等參加，近百名專業車手經過24個圈長達100公里的激戰後，最終由代表澳洲的JAYCO ALULA隊力壓群雄奪冠。至於「環粵港澳大灣區 城市自行車挑戰賽（香港站）公路組」，男子組冠軍由鄭宏軒奪得；女子組由傅詩琪奪冠。

「牛下女車神」李慧詩是今年退役後首度參與比賽。(新華社資料照片)

「家庭單車樂」項目沿梳士巴利道來回麼地里和漆咸道南繞圈舉行。首次參加的鍾氏父子以約5圈完成，鍾小朋友稱滿意成績，但略嫌路線較短。鍾先生希望路線延伸至天星碼頭，享受更多沿海景色。

香港單車隊退役隊員及現役隊員昨日亦有參與單車節，其中「牛下女車神」李慧詩是今年退役後首度參與比賽，分別在清晨參加非競賽項目50公里賽，其後緊接參加「環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）女子公路組」賽事，她表示十分享受這次的活動。

在今屆杭州亞運 會單車項目奪兩銀一銅的「小女車神」李思穎則首度參與單車節的30公里組賽事，直言這可能是人生唯一一次有機會踩單車登上大橋。

據報導，香港單車節環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽（香港站）——男子公路組比賽期間發生意外，十多名車手在尖東近帝國中心對開的梳士巴利道連環相撞，有車手一度失去知覺，大部分是擦傷手腳，有救護人員在現場為傷者包紮，合共有13名車手受傷送院治理，全部情況穩定。