香港高鐵西九站假期塞爆 全國政委過7關「汗流浹背」

重陽節小長假首日，香港西九龍站內旅客通關塞爆，圖為大批旅客日前於西九龍站乘坐高鐵返回內地。（中新社資料照片）

香港 疫後復常以來，高鐵出行需求急增，昨日適逢重陽節三日小長假首日，西九龍站內旅客迫爆，有市民黃昏上網打算購票北上，仍然一票難求；有市民已有「過關時行李檢查都要過兩關」的經驗，提早2小時到站；全國政協委員、鳳凰衛視主持人曾瀞漪昨天親歷過關之苦，體驗「過七關，汗流浹背」，深感「高鐵低效」，極為不便，發出「改善通關流程」的呼籲。

大公報報導，曾瀞漪表示，這是她今年第二次乘坐高鐵，已提早一小時抵達高鐵站，然而時間還是非常緊張，主要耗費時間的，是安檢、健康申報碼等重重關卡。進站後首先是等候健康申報碼，由於人太多，工作人員都忙不過來，最後健康碼 截圖也不再需要出示，直接通行；之後是香港海關，再次遇到望不到頭的人龍，環境擠迫不舒服，有乘客等到著急了，高呼「只剩8分鐘開車啦」。

報導指出，曾瀞漪說，過了香港海關，走一小段路，進入內地海關前，還需要再過一次行李關，大件行李上上下下，速度又慢下來；好不容易到了閘口，排隊等候15分鐘才開閘。整個過程，可謂過五關斬六將。

她建議把行李檢查縮減至一次，兩地海關最好一次過，即實施「兩地一檢」，一部機器能夠識別香港（或者海外證件）以及進入內地的證件。

提前2小時進站的張先生表示，「健康碼、兩次行李安檢掃描再加上回鄉證、身分證檢查的過關程序，在這麼多人的日子裡，要提早到，否則會很趕。」

也有多名網民也在社交媒體抱怨，指西九龍站假期過關很亂，由於太多人排隊不需驗證「黑碼」，有的實測過關全程需約45分鐘。

報導稱，運輸及物流局局長林世雄18日曾表示，高鐵西九龍站是實施「一地兩檢」模式的口岸，預留指定空間設置「香港口岸區」及「內地口岸區」，分別由兩地執法人員為乘客進行通關程序。現時該站的兩地查驗設施是兩地政府根據上述原則，並考慮車站實際操作、通關流程和便利旅客出行等各方面後，經協商而安排的。

據報導，立法會議員梁熙認為，政府可以從短、中、長三個角度出發，回應市民的訴求。短期內，可以在假日加派關員協助消化人潮；中期則可從簡化過關程序上入手，例如與內地就「健康碼」作出討論，研究取消的可行性；長遠則與內地研究「合作查驗，一次放行」模式，以加快通關的效率。梁熙認為可以參考珠海到澳門 的過關安檢模式。