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摩根士丹利：倘若熊市成真 明年房市最多跌5%

期待港府減辣 6新盤11月出擊

香港新聞組／香港22日電

市場憧憬施政報告減辣為樓市「沖喜」，最少6盤涉2886伙傾巢11月出擊。嘉華國際、會德豐地產及中國海外合資發展的啟德海灣第1期，以及新地天水圍天榮站YOHO WEST第1期，兩個過千伙的巨無霸勢成為下月焦點。

大公報報導，嘉華國際營銷及市場策畫總監（香港地產）溫偉明表示，啟德海灣銷售部署如箭在弦，示範單位昨日開放予地產代理參觀，並進行簡介會，以深入了解項目賣點，為推盤做好準備。據悉，昨日有逾5000名代理參觀。發展商日前指，將於短期內公布首張價單，重申會以「吸引價」登場，價錢極具競爭力，以達到先求量後求價的策略。

據報導，啟德海灣第1期提供1017伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積269至771方呎；當中，主打的兩房有564伙，項目預計關鍵日期為2025年3月31日。

新地天榮站YOHO WEST為今年重點新盤之一，該盤早已作好準備，於上月底獲批售樓紙，只要時機成熟可隨時候命。該盤分兩期發展，第1期涉及1393伙，建有兩座住宅大樓，預計關鍵日期為2024年9月30日；樓盤位處輕鐵站上蓋，而且區內發展成熟，毗鄰購物商場及酒店，具備一定優勢。

報導稱，其他新盤方面，永義集團主席兼首席行政總裁官可欣早前表示，旗下何文田譽林已屆現樓，部署月底至下月初上載樓書及開價，首批包括開放式至三房戶，有意引入針對投資者及專才的特別付款計畫，詳細待定。

由於全新盤推售近乎停擺，本月內僅得一個全新盤為九龍塘禮著開賣，致使本月一手成交慘淡。綜合一手成交紀錄冊及市場消息，截至昨日，本月一手僅錄近160宗成交（撇除先住後付），包括昨日開賣的信和置業旺角ONE SOHO，市傳沽出3伙。本月餘下日子再有新盤登場機會渺茫，全月成交恐僅約200宗，或創兩年最差。

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