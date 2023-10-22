海濱夜市熱度降 沒新鮮感難吸回頭客

受秋涼天氣和新鮮感下降影響，海濱夜巿活動入場人數有減少。圖為尖沙咀海濱星光夜市。（中通社）

香港 特區政府繼續推動「香港夜繽紛」，這個周末舉辦第三輪海濱夜巿活動，包括20日至23日一連4晚於灣仔海濱舉行「海濱藝遊坊」及於堅尼地城卑路乍灣舉行「堅農夜市」，觀塘海濱昨晚亦舉辦了「La Serre Busking」音樂表演。受到秋涼和新鮮感下降影響，入場人數較上周有減少，有商戶直言，同樣的活動接連舉辦，易令市民疲憊，建議政府推出更多吸引人入場的誘因。

文匯報報報導，昨晚天氣微涼，偶有下雨，「海濱藝遊坊」仍有不少巿民到訪，但較頭兩輪夜巿沒有以往般人流多。現場所見，市民三三兩兩結伴，有人手拿小吃邊走邊食，亦有人欣賞海景，及在海傍打卡影相留念。

羅先生一家三口昨日由柴灣到灣仔，各人手拿不同零食飲料，更交換食用，一家都笑逐顏開。羅太表示，昨晚全家人首次參加「夜繽紛」活動，感覺新鮮有趣，彷彿讓自己找回小時候「掃街」買零食的感覺。

據報導，相對首次到場的市民，重臨夜市的市民則略顯意興闌珊。劉小姐是附近居民，早前第一輪活動已來過一次，昨晚沒有節目故再度到夜巿閒逛，順便解決晚餐，「今次再來覺得無沒啥特別的，如果有現場表演，吸引力就會大一點。」

本地小食檔主許先生認為，天氣是影響人流的主因，但同時建議政府檢視「夜繽紛」攤檔的整體安排，利用好餘下逢周末舉辦夜巿的時間。

此外，為推廣12月10日舉行的區議會選舉，特區政府政制及內地事務局由昨日起一連三日晚上在灣仔「海濱藝遊坊」設「區選夜繽紛」宣傳攤位。局方表示，將於本月底推出一連串「區選進社區」推廣活動，在各區商場等人流密集地方設置親子 工作坊、展覽及互動遊戲等，並會設流動資源中心及流動遊戲攤位，巡迴在不同地區向市民推介新的區議會及鼓勵市民積極參與區議會選舉。