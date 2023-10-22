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野豬闖旺角花墟 花店少東驅趕被咬傷

香港新聞組／香港22日電

旺角鬧巿昨日早上 發生罕見野豬出沒並咬傷人事件。一頭長約一米、重約55公斤的野豬闖入花墟一間花店，少東驅趕時被野豬咬傷手腳，漁護署派員到場發射麻醉槍捉走野豬，由於野豬曾襲擊市民，具危險性已人道處理。

大公報報導，昨日上午9時21分，警方接報指有一隻巨大野豬闖入花墟寶田大廈地下的花店亂竄，並沿園藝街亂竄。從市民所拍的影片可見，野豬先闖入「麗榮花店」，手持盾牌的軍裝警員在店外對峙，警員連揮警棍嘗試制服未果，花店少東徒手捉住野豬頸和耳，企圖嘗試將牠捉住，在旁警員隨即上前拿起膠桶充當盾牌阻截野豬，野豬在店內亂竄；野豬又匿藏在花店閣樓內，其後漁護署獸醫到場將野豬麻醉並捕捉。

地區人士李小姐表示驚訝，「野豬『空降』旺角，這麼多年來都是第一次看到」，她估計該頭野豬或在深水埗主教山等位置棲息，因迷路行入市區，相信這次事件屬偶然。

另據文匯報報導，漁護署指出，自2021年11月起捕捉野豬人道處理新措施實施以來，共人道處理670多頭野豬，野豬滋擾黑點由2021年的63個減少至現時的28個，野豬出沒或滋擾報告數字亦由2021年超過1,400宗降至2022年約1100宗，今年2023年截至9月則累計約770宗。此外，野豬傷人個案亦分別由2021年20宗及2022年36宗，減少至2023年至今的8宗。

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