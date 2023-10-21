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103人報名區選 單日新高 民主黨29人

香港新聞組／香港21日電
香港第七屆區議會選舉的提名期由17日起至10月30日結束，投票日期為今年12月10日，將選出176名地區委員會界別議員及88名地方選區議員。（中通社）
香港第七屆區議會選舉的提名期由17日起至10月30日結束，投票日期為今年12月10日，將選出176名地區委員會界別議員及88名地方選區議員。（中通社）

2023年區議會一般選舉將於12月10日舉行，提名期自10月17日起展開。各區選舉主任昨日共接獲103份提名表格，是提名期展開以來報名人數最多的一次，其中63人報名參加地區委員會界別選舉，40人參加地方選區選舉，至今共接獲282份提名表格。

大公報報導，新民黨昨日公布區議會選舉名單，分別派出17人參選區議會地方選區選舉，12人出選地區委員會界別選舉，共派29人出戰。

據報導，新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀表示，今次選舉是香港完善選舉制度後非常重要的選舉，又指上次區議會選舉是不正常、充滿暴力，有人只是打著民主旗號，選後並沒有做實事，甚至有人現時涉及刑事罪行。

葉劉淑儀續說，今屆區議會選舉，新民黨派出年輕、高學歷的團隊，希望投票率越高越好，今次選舉重新劃分選區，因此希望政府加大宣傳力度。

另據明報報導，截至昨日，再增7區出現「4爭2」，即最少由4名參選人競逐兩席，油尖旺南區更已出現「5爭2」，暫為最大競爭的選區；同時有5區直選包括沙田西、沙田東、天水圍南及屏廈、元朗市中心、元朗鄉郊東首現參選人。

據報導，多個建制政團昨報名參選，代表自由黨參選灣仔區直選的藝人宋芝齡由該黨領導層陪同報名，她形容參選區議會的精神如同「香港小姐」，是「友誼第一、比賽第二」；灣仔區另一參選人為民建聯穆家俊。經民聯派出首次參選的南區支部成員吳日峰參選南區西北區直選。同區參選人有民建聯張偉楠、工聯會林詠欣及新民黨崔添偉。

報導稱，除主流政團，昨日亦有工會及社團聯會代表報名參選。勞聯再派出兩人，張瑩瑩及陳麗紅分別報名參選深水埗東直選與深水埗區地委會界別選舉，其中陳麗紅曾參選上屆區選落敗。廣東社團聯會則派出首次參選的郭慧敏，參選葵青區地委會界別，她稱其參選理念及政綱會陸續公布。深水埗東參選人尚有李頴彰及經民聯陳國偉；深水埗區地委會界別尚有4人參選；葵青區地委會界別尚有11人參選。

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