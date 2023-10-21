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萬宜柱石群 登香港自然十景之首 大澳遊涌、大欖千島緊追其後

香港新聞組／香港21日電
10月20日，香港地方志中心公布「香港自然十景」評選結果，由香港市民及遊客所投選出最高票數的「香港自然十景」依次為：萬宜柱石、大澳遊湧、大欖千島、帽山雲海、橋咀沙洲、城門樹鏡、白泥觀日、大棠秋葉、東平海角、大東芒草。圖為香港萬宜水庫六角柱石群資料圖。（中新社）
10月20日，香港地方志中心公布「香港自然十景」評選結果，由香港市民及遊客所投選出最高票數的「香港自然十景」依次為：萬宜柱石、大澳遊湧、大欖千島、帽山雲海、橋咀沙洲、城門樹鏡、白泥觀日、大棠秋葉、東平海角、大東芒草。圖為香港萬宜水庫六角柱石群資料圖。（中新社）

香港地方志中心主辦的「香港自然十景評選」活動日前結束，並於昨日公布結果。這次評選中，萬宜柱石群成為市民及旅客投票選出的「香港自然十景」首位，餘下依次為大澳遊涌、大欖千島、帽山雲海、橋咀沙洲、城門樹鏡、白泥觀日、大棠秋葉、東平海角，以及大東芒草。

香港文匯報報導，為期三個月的評選活動累計逾53萬名總票數，選出「香港自然十景」。香港地方志中心助理總編輯羅家輝在昨日舉行的評選結果公布暨抽獎儀式上表示，中心團隊在編纂《香港志》 自然部類五卷四冊志書的三年時間裡，到過大帽山、東平洲、東涌河、橋咀、海下灣、海洋公園及地質公園等自然景點考察。他希望《香港志》能成為一個橋梁，引領讀者接觸及認識生態環境，鼓勵讀者愛護和珍惜大自然。

由香港市民及遊客所投選出最高票數的「香港自然十景」依次為：萬宜柱石、大澳遊涌、大...
由香港市民及遊客所投選出最高票數的「香港自然十景」依次為：萬宜柱石、大澳遊涌、大欖千島、帽山雲海、橋咀沙洲、城門樹鏡、白泥觀日、大棠秋葉、東平海角、大東芒草。圖為香港城門水塘資料圖。（中新社）

據報導，羅家輝表示，目前正進行旅遊推廣的工作，包括景點拍攝和文章寫作，未來會就不同主題在不同平台作出深入的推廣，又表示這些獲選的景點大多都是有人居住，建議政府聯繫當地的村民擔任導賞工作，向市民和旅客分享自己的實際生活經驗及回憶，引領他們認識景點的傳統生態知識。

由香港市民及遊客所投選出最高票數的「香港自然十景」依次為：萬宜柱石、大澳遊湧、大...
由香港市民及遊客所投選出最高票數的「香港自然十景」依次為：萬宜柱石、大澳遊湧、大欖千島、帽山雲海、橋咀沙洲、城門樹鏡、白泥觀日、大棠秋葉、東平海角、大東芒草。圖為香港大東山芒草資料圖片。（中新社）

報導稱，「香港自然十景評選」是「美麗香港」系列的活動之一，請來56位參與《香港志·自然》編纂與評審的專家學者提名30個候選景觀，共分為「山、水、石、鄉、島」五類，再由市民和旅客以網上投票方式，每個類別各投選2個自然美景，最終投選出「香港自然十景」。

由香港市民及遊客所投選出最高票數的「香港自然十景」依次為：萬宜柱石、大澳遊涌、大...
由香港市民及遊客所投選出最高票數的「香港自然十景」依次為：萬宜柱石、大澳遊涌、大欖千島、帽山雲海、橋咀沙洲、城門樹鏡、白泥觀日、大棠秋葉、東平海角、大東芒草。圖為香港大澳遊涌資料圖片。（中新社）

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