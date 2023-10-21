我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遭哈瑪斯俘虜的伊州母女檔獲釋 燦笑與拜登通話

紐約就業數據創新高 疫期消失的百萬工作全恢復

港股跌至1萬7千關 重回通關前水平

香港新聞組／香港21日電
10月20日，香港恒生指數收市報17172.13點，下跌123.76點，跌幅為0.72％，全日成交金額為827.76億港元。（中新社）
10月20日，香港恒生指數收市報17172.13點，下跌123.76點，跌幅為0.72％，全日成交金額為827.76億港元。（中新社）

以哈衝突有擴大跡象，美債息持續抽高，港股跟隨區內股市向下，恒指20日跌123點收報17172點，進一步逼近今年新低（17094點），重回中港通關前水平。

大公報報導，外圍不穩，加上A股弱勢，上證指數失守3000關，低見2977點，創年內新低，進一步拖累港股表現。恒指低開168點後，一度跌幅收窄且倒升，但最終不能維持兼再度倒跌。恒指連跌三日累挫601點，全周瀉641點或3.6%，大市全日成交827.76億（港元，下同，約105.79億美元）。

報導稱，內房股昨日逆市走高，碧桂園收報0.75元，急升5.63%，為升幅第二大藍籌股。市傳碧桂園正尋求債務重組，據報有意出售一批尚未完工的海外資產，套現境外資金還債。其股價日前急挫4.05%後，昨日明顯反彈。至於融創中國股價升近半成，收報1.77元；雅居樂收報0.80元，升近4%；越秀地產亦升2%，收報7.82元。

據報導，中信證券發表內房行業報告，認為國家統計局9月數據略顯滯後，預計10月數據將充分反映9月以來需求側政策發力的效果。但不可否認的是，企業投資熱情不斷下降，新開工和開發投資增速還有明顯下行壓力。該行預計，年末市場有望迎來銷售的底部，隨後政策的重心可能從穩房價轉為穩投資。

不過，國際評級機構對內房前景仍未感樂觀。惠譽將今年中國全國新建商品住宅銷售預測由下降0%至5%，下調至下滑10%至15%，指反映成交量走低且房價下行壓力重現。

投資 碧桂園 房價

上一則

羅威納犬撕咬女童 中犬舍遭網暴 老闆：賣十多年沒一隻咬人

下一則

碧桂園違約衝擊 中國房地產業逾千億美元債 亮起紅燈

延伸閱讀

楊國強、楊惠妍父女已離開中國？碧桂園回應了

楊國強、楊惠妍父女已離開中國？碧桂園回應了
碧桂園又爆雷 1500萬美元債恐違約

碧桂園又爆雷 1500萬美元債恐違約
恒大許家印被捕下一個是？ 碧桂園創辦人罕露面穩軍心

恒大許家印被捕下一個是？ 碧桂園創辦人罕露面穩軍心
恒大許家印被捕…碧桂園嚇到 創辦人急賣飛機還債

恒大許家印被捕…碧桂園嚇到 創辦人急賣飛機還債

熱門新聞

乳牛貓一起烤火，但其中一隻好像不太一樣。(圖取自新浪網)

4隻乳牛貓烤火取暖「有臥底」網笑：不仔細看真沒發現

2023-10-16 13:55
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
(取自微博)

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

2023-10-16 13:44
加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

2023-10-17 13:02
雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
中共中央紀委痛批中國銀行前董事長劉連舸「道德敗壞」，港媒更直指他娶自己兒子的前女友為第四任妻子。（中新社）

中銀落馬董事長劉連舸 第4任老婆竟是兒子前女友

2023-10-17 01:11

超人氣

更多 >
這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過

這位101歲人瑞的長壽秘訣 你大概沒聽過
「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了

「怪不得希特勒想擺脫他們」花旗女員工評加薩醫院爆炸 這下慘了
金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了

金馬影帝紐約出意外 急診苦等8小時嘆：嚴重點早掛了
犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文

犯下危險錯誤 發拜登和美駐以色列特種部隊合照「沒打馬」 白宮急刪文
亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐

亞航CEO邊裸上身按摩邊開會 社群上傳照片遭撻伐