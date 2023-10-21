港股跌至1萬7千關 重回通關前水平

10月20日，香港恒生指數收市報17172.13點，下跌123.76點，跌幅為0.72％，全日成交金額為827.76億港元。（中新社）

以哈衝突有擴大跡象，美債息持續抽高，港股跟隨區內股市向下，恒指20日跌123點收報17172點，進一步逼近今年新低（17094點），重回中港通關前水平。

大公報報導，外圍不穩，加上A股弱勢，上證指數失守3000關，低見2977點，創年內新低，進一步拖累港股表現。恒指低開168點後，一度跌幅收窄且倒升，但最終不能維持兼再度倒跌。恒指連跌三日累挫601點，全周瀉641點或3.6%，大市全日成交827.76億（港元，下同，約105.79億美元）。

報導稱，內房股昨日逆市走高，碧桂園 收報0.75元，急升5.63%，為升幅第二大藍籌股。市傳碧桂園正尋求債務重組，據報有意出售一批尚未完工的海外資產，套現境外資金還債。其股價日前急挫4.05%後，昨日明顯反彈。至於融創中國股價升近半成，收報1.77元；雅居樂收報0.80元，升近4%；越秀地產亦升2%，收報7.82元。

據報導，中信證券發表內房行業報告，認為國家統計局9月數據略顯滯後，預計10月數據將充分反映9月以來需求側政策發力的效果。但不可否認的是，企業投資 熱情不斷下降，新開工和開發投資增速還有明顯下行壓力。該行預計，年末市場有望迎來銷售的底部，隨後政策的重心可能從穩房價 轉為穩投資。

不過，國際評級機構對內房前景仍未感樂觀。惠譽將今年中國全國新建商品住宅銷售預測由下降0%至5%，下調至下滑10%至15%，指反映成交量走低且房價下行壓力重現。