遲交效忠聲明 勒令提早退休 港前公務員申請覆核遭駁

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府一名前助理稅務主任因遲交簽署效忠聲明，被勒令提早退休 ，前年入稟高等法院申請司法覆核，認為公務員事務局沒有合理原因不接納他遲交簽署聲明，又沒有解釋下令退休的原因，要求推翻局方的決定；昨天遭到法官拒絕覆核，指沒有可爭辯之處，並要求他支付訟費。

文匯報報導，時任助理稅務主任的王秋明，在港府服務政府逾25年，被勒令退休時45歲。公務員事務局2021年1月要求在2020年7月1日之前受聘的公務員，須簽署聲明擁護基本法、效忠中國香港 特區、盡忠職守和對香港特區政府負責。

報導指出，入稟狀指，稅務局於2021年1月28日要求王遞交已簽署的聲明。2月25日、即期限當日，王去信詢問簽署聲明擁護基本法及效忠特區政府的必要性，以及何謂「違反聲明」。同年8月，王遞交進一步陳述以及已簽署的聲明，同月公務員事務局局長勒令王退休。

王秋明聲稱，雖然遲交已簽署聲明，但最終都有提交，局方沒充分理由不接受。

法官表示，王秋明在2021年2月25日當日上午只把沒有填寫「姓名」、「香港身份證號碼」、「職級」、「簽署」及「日期」的聲明表格交予局方，更在聲明表格上手寫下「由於這份聲明仍有許多未知之數與所牽連的影響，所以我現時未能簽署」，又在附件中質詢簽署聲明的必要性與緊急性，以及「違反聲明」的定義。

法官認為，申請人未能在限期內按照規定提交簽署聲明，亦未能作出合理解釋，而令政府對其履行職責的能力失去信心，才會被勒令提早退休，故此其理據沒有可爭辯之處，沒有實質勝訴機會，在案件不涉嚴重不公的情況下，法庭不會行使酌情權推翻局方決定。