我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登黃金時間演說：哈瑪斯與普亭是民主共同敵人

共和黨閉門會議火藥味 麥卡錫喝斥蓋茨「給我坐下」

遲交效忠聲明 勒令提早退休 港前公務員申請覆核遭駁

香港新聞組╱香港20日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府一名前助理稅務主任因遲交簽署效忠聲明，被勒令提早退休，前年入稟高等法院申請司法覆核，認為公務員事務局沒有合理原因不接納他遲交簽署聲明，又沒有解釋下令退休的原因，要求推翻局方的決定；昨天遭到法官拒絕覆核，指沒有可爭辯之處，並要求他支付訟費。

文匯報報導，時任助理稅務主任的王秋明，在港府服務政府逾25年，被勒令退休時45歲。公務員事務局2021年1月要求在2020年7月1日之前受聘的公務員，須簽署聲明擁護基本法、效忠中國香港特區、盡忠職守和對香港特區政府負責。

報導指出，入稟狀指，稅務局於2021年1月28日要求王遞交已簽署的聲明。2月25日、即期限當日，王去信詢問簽署聲明擁護基本法及效忠特區政府的必要性，以及何謂「違反聲明」。同年8月，王遞交進一步陳述以及已簽署的聲明，同月公務員事務局局長勒令王退休。

王秋明聲稱，雖然遲交已簽署聲明，但最終都有提交，局方沒充分理由不接受。

法官表示，王秋明在2021年2月25日當日上午只把沒有填寫「姓名」、「香港身份證號碼」、「職級」、「簽署」及「日期」的聲明表格交予局方，更在聲明表格上手寫下「由於這份聲明仍有許多未知之數與所牽連的影響，所以我現時未能簽署」，又在附件中質詢簽署聲明的必要性與緊急性，以及「違反聲明」的定義。

法官認為，申請人未能在限期內按照規定提交簽署聲明，亦未能作出合理解釋，而令政府對其履行職責的能力失去信心，才會被勒令提早退休，故此其理據沒有可爭辯之處，沒有實質勝訴機會，在案件不涉嚴重不公的情況下，法庭不會行使酌情權推翻局方決定。

退休 香港

上一則

港邊境走私大閘蟹 轉手826隻賺3倍

下一則

港人集體回憶 「多謝你」52年莎莉蛋糕澳洲母企破產

延伸閱讀

港救出生率 新生兒擬發2萬 可買72罐奶粉

港救出生率 新生兒擬發2萬 可買72罐奶粉
港擬重啟投資移民 門檻升至2000萬 排除買樓與內地人士

港擬重啟投資移民 門檻升至2000萬 排除買樓與內地人士
民調：共和黨59%選民 盼新議長效忠川普

民調：共和黨59%選民 盼新議長效忠川普
民調：多數共和黨選民 認為眾院新議長應效忠川普

民調：多數共和黨選民 認為眾院新議長應效忠川普

熱門新聞

乳牛貓一起烤火，但其中一隻好像不太一樣。(圖取自新浪網)

4隻乳牛貓烤火取暖「有臥底」網笑：不仔細看真沒發現

2023-10-16 13:55
雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
（取自X平台）

北京以色列使館職員街頭遇刺 美駐華大使發聲

2023-10-13 16:29
(取自微博)

腎挫裂、肋骨骨折…猛犬撕咬2歲童 視頻慘不忍睹

2023-10-16 13:44
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
加拿大一架巡邏機14日執行聯合國任務期間遭解放軍戰鬥機近距離攔截，加媒環球新聞（Global News）當時就在這架加拿大軍機隨行採訪。（截自YouTube@Global News）

加拿大軍機遭解放軍機近距離攔截 中國：滋事挑釁

2023-10-17 13:02

超人氣

更多 >
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用

浴室「擺1物」搞定霉斑水垢 網讚：煮飯也好用
「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血

「新疆維納斯」兩塊布遮上圍 網：大半夜讓我流鼻血
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元

輝瑞宣布新冠用藥Paxlovid 從每療程530元漲至1390元