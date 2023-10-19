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減塑修例通過 港明年4/22起分階段棄用塑膠產品

香港新聞組╱香港19日電
香港立法會通過「走塑」修例，明年4月22日起禁止商戶提供或銷售即棄發泡膠餐、塑膠棉花棒等。(中新社)
香港立法會通過「走塑」修例，明年4月22日起禁止商戶提供或銷售即棄發泡膠餐、塑膠棉花棒等。(中新社)

香港立法會通過「走塑」(減少塑膠用量)修例，明年4月22日實施第一階段管制，禁止商戶提供或銷售即棄發泡膠餐具、飲管、膠刀、膠叉、塑膠棉花棒、充氣打氣棒等，同時會禁止食肆提供即棄膠杯和塑膠食物容器；2025年實施第2階段，全面禁止塑膠餐具。

香港01報導，根據剛通過的《2023年產品環保責任(修訂)條例草案》，將分兩階段管制9類即棄膠餐具，第一階段管制包括禁止銷售和向外賣顧客提供發泡膠及即棄膠餐具，例如攪拌棒、飲管、刀、叉等，及禁止向堂食顧客提供任何即棄膠餐具；第二階段，各類即棄餐具全面無塑膠。

報導指出，除了餐具外，修例亦管制即棄塑膠產品的製造、銷售和供應，同樣分兩個階段實施。

環境及生態局長謝展寰表示，修例是順應全球大趨勢，並標誌香港「走塑」步伐踏入一個新里程碑，法例生效首兩個月，以勸喻及警告為主。

多名議員支持修例。民建聯鄭泳舜表示，塑膠需要過百年時間才能分解，亦會影響海洋生態，希望政府在通過法例後多作解說。

飲食界議員張宇人表示，由於垃圾徵費將於明年4月1日起實施，如果同時管制即棄塑膠，會令業界難以適應，希望當局在不早於5月1日、不遲於6月30日實施草案。他強調，草案對飲食業的影響很大，業界需要時間做好準備。

旅遊界議員姚柏良，草案禁止酒店和賓館免費供應即棄洗漱梳妝用品，例如膠柄牙刷、膠梳等，亦不能免費供應膠樽裝水，業界雖然支持「走塑」，但仍未做好準備，亦未找到替代品，例如玻璃樽裝水太貴，難以取代樽裝水。他建議政府在明年暑假旺季後才實施新措施，並要多作宣傳，以免旅客誤會酒店濫收費用。

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