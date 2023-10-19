港擬重啟投資移民 門檻升至2000萬 排除買樓與內地人士

香港示意圖。(圖：shutterstock)

為了進一步吸引人才及資金到香港 ，停辦8年的投資移民 申請將重啟，港府正積極釐定新的「資本投資者入境計畫」細節，投資門檻可能從1000萬元(港幣，下同，約128萬美元)提高到2000萬元，預期在下周施政報告中公布。

綜合大公、文匯報報導，俗稱投資移民的「資本投資者入境計畫」，香港曾在2003年實施，最初投資門檻為650萬元，2010年提升至1000萬元，同時將買樓剔出該計畫的資產類別選項，不過最終在2015年喊停。

為促進香港經濟長遠發展，相關計畫擬在停辦8年後重啟。港府指出，新投資門檻會從1000萬元倍增至2000萬元；此外，投資項目中不包括物業投資，投資者也不包括內地人士。而投資資產除金融外，也會考慮如初創、創科等有利香港長遠發展的行業。據了解，資產類別還可考慮金融科技、生命科技等方面的投資。

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂強調，新計畫目標是進一步豐富人才庫，以及吸引更多新資金落戶香港，以帶動金融及其他相關專業服務的需求，支持香港資產和財富管理業的蓬勃發展。

財政司長陳茂波曾在預算案論壇上表示，重啟的「資本投資者入境計畫」不適用於內地人士，買樓不包括投資項目內。至於將投資門檻大為提高，是希望移民能夠將更多資金帶來香港。而有關人士將部分資金投向香港的初創、創科產業，政府是相當支持的。

德勤中國稅務合夥人潘宗杰認為，政府亦可研究新投資移民計畫如何與家族辦公室業務配合，目前香港對家族辦公室推行一系列的稅務豁免優惠，以吸引更多家族辦公室在港成立。他料若配合投資移民計畫，能鞏固香港的資產管理中心地位。

美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，如果要比其他地區如新加坡的移民政策更吸引，那麼香港的新「資本投資者入境計畫」門檻不應太高，同時要享有其他人才計畫的福利。