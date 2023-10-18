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港大學外地生名額擬增至40% 避免內地生壟斷

香港新聞組╱香港18日電
香港行政長官李家超。(中通社)
香港行政長官李家超。(中通社)

為提升香港成為國際高等教育樞紐，學界早在7月傳出港府將放寬各大學招收的非本地生名額，從20%限額倍增至40%，並鼓勵大學從東南亞、「一帶一路」地區招生。據悉，特首李家超將會在最新《施政報告》中提出，且已獲各大學支持，不過仍會避免相關學額由內地生壟斷。此外，香港大學宿舍長期短缺，據悉當局認同解決需時。

綜合港媒報導，香港目前每年級約有1萬5000個大學學士資助學額計算，提高限額意味著非本地生由最多3000人，倍增至6000人。港府同時留意到，目前非本地生名額被內地生壟斷，約占非本地生名額70%，因此，當局近期已提醒各大學相關問題，以免影響教育的國際化進度。

教育局局長蔡若蓮早前訪問西安，參加絲綢之路大學聯盟論壇、香港與中亞大學合作推進會，目的就是為香港本地大學招收「一帶一路」沿線地區學生作準備。至於東南亞，當地有不少華僑後代，語文和文化背景與香港相近，也是港府鼓勵招收非本地學生的目標。

據統計，在2022至23學年度，香港8所大學招收了2萬1709名非本地生，占整體學生比例21.2%，其中內地生占74.8%，其餘來自亞洲及其他地區。

代表教育界的立法會議員周文港說，香港難以吸納英國、美國、澳洲和紐西蘭等發達國家的學生來港升學，而參考英國情況，對象可以開發中國家的頂尖或中產背景學生為目標。

中大入學及學生資助處長王家徹稱，放寬後不應削減本地生資源，舉例不能為了騰空宿位給非本地生，減少本地生住宿機會。他又指，中大非本地生本科生學費每年14.5萬港元(約1.9萬美元)，校方正研究於2025年起加學費。

理大今學年取錄821名非本地生，超出限額。副校長黃國賢說，倘限額放寬，校方將配合政策增收非本地生。他稱非本地生仍以內地生為主；被問到將來會否限制內地生占非本地生少於一半，他稱校方無意針對內地生設限，但將盡量平衡比例，促進文化交流，達至國際化。

為提升香港成為國際高等教育樞紐，傳特首李家超將放寬各大學招收的非本地生名額。(中...
為提升香港成為國際高等教育樞紐，傳特首李家超將放寬各大學招收的非本地生名額。(中新社)

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