香港北角貓屍掛樹 69歲女貓主夥3印傭下場曝光

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 北角碼頭海濱花園上周六驚現貓屍慘被懸掛大樹上，警方經調查拘捕4名女子，包括貓主及3名印傭，涉嫌虐待動物。警方指被捕人過往沒有精神問題，疑犯動機仍在調查。據悉疑犯稱貓病死後，按某種傳統儀式吊掛樹上。

綜合港媒報導，警方上周六獲報，北角海濱花園寵物公園，一隻雄性成年豹紋貓屍，頸纏尼龍繩被掛在樹上。

報導稱，警調查後拘捕一名69歲周姓本地女子及3名年24至33歲印傭，據悉4人居於北角，周已退休 ，在住所內飼養4隻貓，涉案貓是其中之一，飼養約7年，沒有植入晶片 ，其餘貓經初步檢驗相信沒有被虐。周被捕後稱，其貓病死後，按某種傳統儀式吊掛樹上。

貓屍由愛護動物協會人員檢走，經初步檢驗後沒發現表面傷痕。貓生前狀况及死因有待警方進一步調查，亦待漁護署解剖化驗判斷。

警方非常重視動物權益，重申殘酷對待動物係嚴重罪行，根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，一經定罪，最高可處罰款20萬港元及監禁3年。

根據香港法例，動物屍體的處置須遵照《公眾潔淨及防止妨擾規例》第10條規定，任何人不得將動物遺體放置於街道或公眾地方、水道、溪澗、渠道、水塘或香港水域等，違者最高將被罰款2萬5000港元及監禁6個月。