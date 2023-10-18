「黃飛鴻」女星何家慧72歲肝病驟逝 好友揭最後對話

導演高志森曬與何家慧(左)合照，證實對方過世消息。(取材自微博)

曾演出「黃飛鴻」、主持「歡樂今宵」的香港 資深女星何家慧，傳出8日上午「肝病驟逝」，享壽72歲，導演好友高志森證實噩耗。

綜合港媒報導，高志森在微博秀出合照，證實好友已在8日上午9點46分安詳離世，提到兩人在9月中還有聯絡，對方邀請他為加拿大 肝臟基金會聯同溫哥華影視人協會拍攝短片，沒想到竟是兩人最後一次對話，讓他感嘆「人生無常，個人都會走，大家珍惜當下」。

高志森也感謝何家慧協助，曾在1976年曾一起合作電視劇「黃飛鴻」，何家慧飾演女徒弟，自己則還是一名中學生；2019年他執導戲曲音樂劇「一代天嬌」何家慧則是該節目加拿大巡迴溫哥華站的主辦者，「是她把我導演的「一代天嬌」帶到溫哥華。」

何家慧曾是1970年代當紅女星，曾出演「黃飛鴻」、「大亨」、「陸小鳳」等經典電視劇、電影，並主持節目「歡樂今宵」以及歌唱界，出過專輯「小白船」、「契爺皇帝」等，但她卻在當紅之際引退，移居溫哥華，如今則傳出噩耗，令人不勝噓唏。