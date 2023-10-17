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李嘉誠外甥查毅超 紅山半島豪宅涉霸官地、僭建

香港新聞組╱香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

9月一場世紀暴雨引發的山泥傾瀉，揭發港島大潭豪宅紅山半島多間獨立屋涉僭建霸官地。香港01報導，特首顧問團成員查毅超的獨立屋，亦疑涉嫌僭建及霸官地建花園。

報導指出，查毅超名下的獨立屋，位於紅山半島松柏徑臨海的山坡，有開墾並霸占山坡官地作花園之嫌。該花園占地近千呎，9月初山泥傾瀉後，航拍顯示，查毅超屋外花園有鋪草皮，不過10月時花園上的草皮已被清走，但山坡上僭建的花園地基仍未還原。

報導說，查毅超紅山半島獨立屋2020年2月以逾9625萬港元(約1235萬美元)買入。翻查高空圖片，2019年12月，即查毅超買入該獨立屋前，官地位置並無花園。2020年7月的高空圖顯示，涉事獨立屋對開的山坡官地當時正進行工程，即霸地的花園是查毅超買入後才動工興建。

除了霸地建的花園外，該獨立屋亦有幾處僭建。對比旁邊的獨立屋，查毅超的獨立屋位於最底層，有半層有明顯向花園擴建的跡象。向外擴建的半層，頂部連接原裝的樓梯，又加上黑色欄杆，成為了陽台，上面放上了幾張椅子。

據報導，有「磅秤大王」之稱的查毅超，是香港工業總會的名譽會長，亦是長實集團主席李嘉誠的外甥。查毅超自2018年起，獲政府任命為科技園董事局主席，去年第二次獲續任，任期到2024年6月底。今年3月，查毅超更獲委任為特首顧問團創新與創業小組成員。

報導稱，9月8日，熱帶氣旋海葵為香港帶來世紀黑雨，紅山半島臨海的70號及72號獨立屋對開山坡發生山泥傾瀉，意外揭發紅山半島多幢獨立屋涉霸官地及僭建。屋宇署及地政總署對紅山半島展開聯合行動後，包括涉山泥傾瀉的70、72及74號屋在內，至少4間有僭建的獨立屋已獲頒違例建築清拆令，當中70及72號屋更拆部分主力牆。

香港 熱帶氣旋 暴雨

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