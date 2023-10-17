1大原因避談港影 黃秋生：改編法國劇本很安全

第2屆巴黎香港電影節12日登場，演員黃秋生15日與觀眾線上談香港電影、拍攝過程與藝術創作，幽默談吐讓現場笑聲不斷。(中央社)

第二屆巴黎香港 電影節12日登場，15日請到金像獎影帝黃秋生 與觀眾線上對話，談創作歷程，指現在專注改編法國劇本做舞台劇 ，他笑著說：「因為法國戲有深度，而且很安全。」

綜合媒體報導，2個小時「黃秋生回顧談」中，黃秋生和法國影人、影評人、電影學者與愛好者分享香港電影進程，他喝著法國紅酒，時而以自嘲、豁達的方式回答提問，時而模仿拍攝動作、秀書法作品，現場笑聲不斷，也發人省思。

記者提問，演員周潤發在釜山電影節上嘆香港電影失去創作自由，香港創作者如何面對。他表示已離開電影圈，對問題沒有研究。現在他專注改編法國劇本做舞台劇，他笑著說：「不僅因為法國戲有深度，而且很安全。」

關於有些居台港人擔心台灣民眾不夠關切現況，黃秋生回覆：「台灣人怎麼想、怎麼做，是台灣人的選擇，不是我們外人憑在台灣的短暫時間就可以評斷，或說台灣人應該如何，這是不公平、不應該，也不可能的。當然連我在內，都有這種感覺，但我是外人，所以沒資格說三道四。」

主辦人之一張樂勤表示，「如今香港創作環境紅線很敏感，為了讓更多創作者能夠參與，我們希望改變方向。若電影節變成反共活動，會偏離初衷。因此成立這個藝術的平台，希望在海外為香港藝術家爭取到一些東西。」

張樂勤說，「不希望法國觀眾看到香港就想到抗爭，而是關切香港的生活、文化；不是純粹的『同情』，而是『共情』。我們沒有要避開政治，只是在呈現上有更多自由」。如開幕片為叩問司法制度和正義的「正義迴廊」，閉幕片則為講述重大政治事件的「憂鬱之島」，皆從不同角度探究政治與生活。

本屆的巴黎香港電影節由新成立的香港文化電影創作協會（CUBE）舉辦，共播映6部電影及5部新銳導演的短片競賽。張樂勤說，如今香港創作自由日漸受限，這也是CUBE迫切行動的原因與未來目標：「讓香港創作家在歐洲尋求合作時，有另一個能被看見的平台。」