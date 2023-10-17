港企 明年加薪上看4.1% 畢業生棄IT 首選這1行業

香港薪酬趨勢調查顯示，明年可望會加薪4.1%，其中銀行金融取代資訊IT業，成為大學畢業生的首選行業。(中新社)

香港 求才若渴，雇員最關心的是加薪問題，一項薪酬趨勢調查顯示，今年香港平均加薪3.8%，低於大灣區 的5.5%，展望明年，逾六成香港企業會加薪4.1%，近三成大灣區企業則加薪5.4%；值得注意的是，銀行金融取代資訊IT成為大學畢業生的首選行業。

綜合港媒報導，人力資源管理學會與內地人力資源企業「中智公司」在今年首3季調查香港209間公司、13萬名雇員，以及大灣區城市384間公司、超過15萬名雇員。98.6%受訪的香港機構表示，今年有加薪，平均加薪3.8%；大灣區71%今年加薪，平均加幅5.5%，以研發技術人員加薪幅度7.3%最高。

人力資源管理學會會長孔于人表示，受環球經濟影響，香港營商氣氛趨向保守及謹慎，人才荒短缺情况仍然嚴重；雇主要多管齊下，包括提供彈性工作時間及良好辦公環境，藉此吸引及留住人才。

此外，另一項香港大型求職平台CTgoodjobs調查發現，香港大學畢業生的期望平均薪酬每月逾2萬4800元(港幣，下同，約3180美元)，較去年升約20%；而雇主願意支付的平均薪酬為每月近1萬7300元，僅比去年稍升5%，雙方期望落差高達7500元。

數據指出，教大畢業生期望薪酬最高，為每月2萬8333元；其次是理大畢業生，期望月薪2萬7464元。從雇主的角度看，企業願意給予科大畢業生最高薪酬，為月薪1萬8538元，其次是港大畢業生月薪1萬7991元。

數據還顯示，最受畢業生歡迎的首選行業不再是資訊IT，而是銀行/保險/證券/金融」，比率達15.6%；其次是「政府/公共部門/公用事業」（11.6%）。至於去年最受歡迎的科技/電子業，今年則三甲不入，僅有8.2%受訪者選擇。

至於最受畢業生歡迎的就業 機構仍是港府，占整體8.5%，緊隨其後的是Google（6%）、HSBC（3.1%）及Apple（2.9%），可見大型企業或機構較吸引畢業生。

CTgoodjobs分析指，隨著亞洲對可持續金融和綠色投資產品日益成長的需求，金融機構不只提供傳統財務職位，許多新興職業如合規主任、洗錢報告主任、ESG分析師、碳排放交易員等應運而生。

此外，調查發現，約40%受訪畢業生及近71%雇主一致認為年終獎金是最吸引的員工福利。亦有近40%畢業生希望企業實行周休3天。