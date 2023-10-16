紓解人手荒 71海外醫生入職香港公院

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 醫護人手不足，醫院管理局多管齊下增聘，至今已有逾130名非本地培訓醫生完成面試 並獲聘用，其中71人已入職。

大公報報導，今年4月至9月期間，有逾130名非本地培訓醫生完成面試並受聘於醫管局，主要來自英澳、其次為馬來西亞、荷蘭、紐西蘭、美加等地，大部分為駐院醫生。

「香港是自己的家，可以為廣大市民服務，是自己的心願及志願。」現職於新界西醫院聯網眼科駐院醫生的秦肇斈今年9月透過海外招聘會入職醫管局工作，他說，自己中學時期已到英國求學，但對香港有歸屬感，長期關注香港醫療需求等現況，畢業論文亦是探討香港醫護人手短缺問題，更加堅定他回港執業的決心。

2020年，秦肇斈在英國完成醫學 課程後到不同專科病房實習，由於當時正值新冠疫情高峰期，他曾到前線服務，令他更體會到醫生的使命感。他在今年4月參與醫管局海外招聘活動，上月正式加入醫管局。秦肇斈說，「雖然香港工作時數長，但從專科培訓上看，是一個累計實戰的機會。」

據報導，畢業於英國碧仙桃大學內外全科醫學士的馮譪妍醫生曾在當地地區醫院實習內科、急症科、紓緩治療科等工作後，當時考慮到與家人相處時間、薪酬福利優勢等方面最終決定回港工作，並任職新界西醫院聯網家庭醫學及基層醫療部駐院醫生。馮譪妍形容自己勇於迎接不同類型的挑戰，而醫管局亦有許多專科培訓機會，相信對她長遠職業規畫有一定幫助。

報導稱，醫管局總行政經理（醫療職系）關慧敏醫生強調，不論透過有限度註冊或特別註冊執業回港的非本地培訓醫生，都必須符合醫管局基本要求，以及專科面試等，而海外招聘屬長期活動，局方持續接收各地醫科生申請等。