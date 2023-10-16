香港廟街夜市下月推出 主打特色美食

港府將在11月推廣廟街夜市，透過推介美食和辦表演，重新展現廟街魅力。圖為昔日旺角廟街夜色。（中新社資料照片）

「香港 夜繽紛」多個海濱夜市反應超乎預期，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，港府將在11月展開下一步，推廣廟街夜市，希望透過推介地道美食、辦表演等，重新展現昔日繁華。

大公報報導，與海濱夜市不同，廟街夜市有其獨有歷史文化，各界紛紛獻議，希望保留百載「平民夜總會」傳統韻味，同時引入新元素，吸引新一代旅客光臨，感受廟街不一樣的「夜色」。

據悉，現時廟街的攤檔、電力都已準備就緒，屆時將主打推介特色美食，實行「美味誘惑」。報導稱，油麻地廟街販商商會主席陳錦榮說，廟街夜市將有20個可加熱檔口，當中12個是原有食肆檔戶，餘下的會邀請廟街附近較為出名和深受歡迎的美食檔進駐，如佳佳糖水、肥姐滷味等。除了地道美食如牛雜、炸大腸、魚蛋、燒賣、糯米飯，還會引入印度、巴基斯坦、尼泊爾、泰國 和台灣美食，體現香港口味國際化。

據報導，廟街的發展可追溯至1887年，當時油麻地天后宮分為廟北街和廟南街。1920年代，天后宮前榕樹頭廣場逐漸成為坊眾休憩地，聚集了許多販賣小物和餐飲的攤販。1975年3月政府在廟街劃出小販認可區，範圍從文明里至眾坊街一段、甘肅 街至南京街一段，設有約600個攤位，形成特色市集。這裡又有「平民夜總會」之稱，原本是基層市民的樂土，因位處尖沙咀和旺角兩大旅遊購物區之間，世界各地訪港旅客也慕名而來。

另外，大多遊客對香港文化的印象來自港產電影，早年不少港產片都在廟街取景或以此作背景，其中1993年公映、由劉青雲及袁詠儀主演的「新不了情」，故事講述廟街粵曲藝人際遇，1996年公映、由周星馳自編自導自演的「食神」，更有趣地展現路邊大牌檔風味。