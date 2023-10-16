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區選揭戰幔 民建聯百人出戰 民主黨6人 自由黨預計派4人

香港新聞組／香港16日電
區議會選舉提名期17日展開，香港民建聯15日召開記者會公布，將派出逾100人參選。（中通社）
區議會選舉提名期17日展開，香港民建聯15日召開記者會公布，將派出逾100人參選。（中通社）

香港新一屆區議會選舉提名期明天展開，民建聯將派員參選全部44個直選選區，預計總參選人數超過100人，其中四分之一是首次參加區議會選舉。民主黨則宣布派出黨主席羅健熙、副主席伍凱欣等6人出戰。

綜合媒體報導，民建聯主席陳克勤昨日表示，民建聯派出的參選人當中超過95%有大專學歷，另有工商專業背景的超過30%，35歲以下的年輕參選人亦占超過30%。

陳克勤表示，黨內所有參選人需要自行爭取提名，現階段專注做好黨內參選工作，未有與其他政黨作有關參選協調討論。直選方面對於參選人而言有一定難度，因為今次應用大區制選舉，面對選民增加，加上政黨於部分地區的扎根未夠深入，相信該些選區的選舉工作會有難度。

而民主黨早前宣布派出八人參選區議會，最終六人出戰，包括羅健熙、伍凱欣、油尖旺區議會副主席朱子洛等，大部分在港島參選。除了朱子洛，其餘五人為前區議員，均在2021年區議員宣誓前的辭職潮中辭任。

由宣布派員參選至今近一個月，民主黨暫時仍未取得「三會」（分區會、防火會、滅罪會）提名。羅健熙稱沒法估計入閘機會，但上周獲選管會提供由三會委員組成的地區委員會界別選民名冊摘錄，內有委員全名及地址，該黨會郵寄聯絡委員爭取提名。

近日建制報章及建制派連番開腔批評民主黨不符愛國者標準，其中民建聯昨日舉行傳媒茶敘介紹區選籌備工作，被多番問到會否提名民主派參選。民建聯立法會議員劉國勳不點名回應，指有派別一直攻擊區議會新制卻派人參選，質疑不是誠心擁護新制度，如果想將政治帶入區議會，「我們當然不會支持」。陳克勤則表示將「聽其言、觀其行」，視乎有意參選者是否愛國者，又稱民建聯無要求該黨「三會」委員提名任何人，至於提名前會否尋求權威人士意見，他相信黨員對愛國者原則非常清楚，「不需要有額外請示任何人的動作」。

另外，自由黨預計將會派出4人參與港島區直選，分別是梁進（南區東南）、阮建中 （東區太北區）、宋芝齡（灣仔）及馮家亮（中西區中區）；另派3人參與由三會成員投選的地區界別選舉。自由黨表示，最終參選名單將於今天的特別常委會決定。

經民聯九龍中支部副主席李超宇昨日在經民聯主席盧偉國、立法會議員梁美芬、陸瀚民等人的現身支持下，宣布參選九龍城南區。盧偉國透露，除李超宇外，經民聯還有數名成員參加直選，稍後將公布名單。

區議會選舉提名期17日展開，民主黨15日公布參選名單，派出黨主席羅健熙(左)、副...
區議會選舉提名期17日展開，民主黨15日公布參選名單，派出黨主席羅健熙(左)、副主席伍凱欣(右)等6人出戰。（取材自香港電台）

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