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馬友友香港演出 門票被炒到近9倍 一張要價逾1.7萬

香港新聞組／香港16日電
大提琴家馬友友（左）與鋼琴家凱瑟琳．史托特（右）將於11月6日為康文署的「音樂盛會2023」帶來一場演奏會。（中央社／牛耳提供）
大提琴家馬友友（左）與鋼琴家凱瑟琳．史托特（右）將於11月6日為康文署的「音樂盛會2023」帶來一場演奏會。（中央社／牛耳提供）

世界知名大提琴家馬友友11月將訪港演出，由於這是馬友友相隔七年再度到香港演出，掀起門票炒賣狂熱，以原最高票價計算，有人喊到將近9倍之多。

綜合香港媒體報導，馬友友與搭檔英國鋼琴家凱瑟琳．史托特（Kathryn Stott）的「喝采系列：馬友友與凱瑟琳．史托特大提琴及鋼琴演奏會」將於11月6日晚在香港文化中心音樂廳舉行演奏會，是康文署「喝采系列」音樂會精采節目之一；馬友友另於11月8日演出「香港中文大學60周年呈獻：馬友友與港樂」，是香港管弦樂團23/24樂季的焦點節目。

「香港中文大學60周年呈獻：馬友友與港樂」，演出曲目德伏扎克壯麗的大提琴協奏曲，由於僅此一場，門票8月一開賣便秒速售罄。據報導，音樂會門票原價最高1980元（港元，下同，約253美元），有樂迷在二手拍賣網站上開價3000元徵求門票一張，而海外門票轉售平台竟開價一張1萬7250元，而且要買兩張連號的門票，等於要花逾3.4萬元才能買到。

「喝采系列」門票則於本月18日開售，門票有限，勢必再度引發樂迷搶購。這場演奏會曲目包括蕭士塔高維契的「D小調大提琴與鋼琴奏鳴曲，作品40」和法朗克的「A大調小提琴與鋼琴奏鳴曲」（大提琴及鋼琴合奏版本）；另有德伏扎克作品「母親教我的歌」、旋律如沉思般的帕特作品「鏡中鏡」，以及抒情小品包括佛瑞的「搖籃曲，作品16」和「蝴蝶，作品77」、賽爾吉奧．阿薩德的「小男孩」和布蘭加的「詩歌」。

馬友友1955年生於法國，7歲起定居美國，茱莉亞音樂院畢業後，在哈佛大學拿到人類學學位。學生時代即參與萬寶路音樂節，他以巴哈「大提琴無伴奏」錄音獲得葛萊美獎，奠定演奏地位。

香港 哈佛大學 葛萊美

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