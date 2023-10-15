杭州奪53面獎牌 香港特首：亞運健兒說好了香港故事

香港政府14日舉行杭州亞運代表團返港歡迎儀式，圖為香港賽艇隊女隊員在儀式開始前自拍合影。（中新社）

香港 隊於杭州亞運 奪得8金16銀29銅的歷屆最佳成績，特區政府與港協暨奧委會昨日於政府總部舉行杭州亞運香港代表團返港歡迎儀式。行政長官李家超致辭時表示，政府大力投放資源於體育發展的方向正確，香港健兒的專業表現，向世界展示了香港的良好形象，「說好了香港故事」。

香港文匯報報導，李家超表示，隨著巴黎奧運 及全運會等大型運動會在未來數年接踵而來，香港體育勢將獲得更多關注。香港隊在本屆亞運的精彩表現，除了反映運動員和團隊的努力，「也顯示政府大力投放資源推動體育發展，方向正確，取得成果。」李家超指出，在2023至2024年度，港府在體育發展的總預算開支近74億元（港幣，約合9.5億美），較5年前增加超過四成。

李家超表示，香港除了在傳統項目有傑出表現外，在其他不同項目，例如電競和中國象棋項目中也取得重大突破，更有多位運動員不單締造自身最佳成績，還刷新香港紀錄以至亞洲紀錄。

另據明報報導，香港隊在杭州亞運共獲53面獎牌，總獎牌數刷新紀錄。文體旅局長楊潤雄表示，最近正探討以試行模式，向一至兩個「現在雖然沒什麼成績，但未來可能會發展得好」的項目投入更多資源。香港教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德對此表示，政府應考慮試行資助的項目是否多人參與、社會有否足夠運動員，以選拔精英運動員培訓。