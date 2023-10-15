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助港人問詢求助 深圳街道設「一鍵報警」

香港新聞組／香港15日電

深圳警方針對沒有攜帶手機、不清楚內地報警電話或初次來深圳不熟悉地點的港澳台同胞、外國友人，推出了「一鍵報警」便民服務裝置。「一鍵報警」提供問詢、求助、救援等需求，是「110」電話報警拓展延伸的新模式，首批已在深圳羅湖105個點位投入試用，預計下一步將在全市推廣普及。

香港文匯報報導，「一鍵報警」裝置從外觀看該裝置以白色柔光為主，安裝紅藍燈光作為警用標誌，標有「緊急報警求助」中文和「SOS」英文字樣，附近還設置醒目的指引牌。「一鍵報警」裝置可直接連到蓮塘派出所，市民按鍵後最快兩秒可接通電話。安裝了「一鍵報警」的蓮塘口岸警務崗亭工作人員表示，「安裝以來，香港居民用這個裝置還是比較多，主要集中在問路和諮詢等方面的問題。」羅湖口岸警務人員則表示，港人在夜間使用該裝置的比較多，在處理問路、諮詢或者簽註等非警務類警情方面有較大的幫助。

據深圳警方介紹，「一鍵報警」裝置主要布設在夜間經濟帶、繁華商業區和治安防控點等重點部位、區域。警方通過該裝置能精準確定報警求助人所在地點，快速調動周邊最小應急單元、步巡、摩巡、車巡、動中備等五類巡控力量，根據實際需要梯次出警處置。

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