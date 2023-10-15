澳門開唱被嗆「講國語」 陳奕迅怒懟 網友一面倒相挺

陳奕迅在澳門開唱，因被嗆「講國語」回懟觀眾，在內地社群引發熱議。圖為陳奕迅今年7月在台北舉辦Fear and Dreams世界巡迴演唱會。（本報資料照片）

香港 歌手陳奕迅13日晚在澳門 演唱會以廣東話和觀眾互動時，遭到多人嗆「講國語」打斷。他立刻變臉以泰文、英文怒回，再以國語呼籲觀眾應該用比較禮貌的方式表達。事件昨日在內地社群引發熱議，雖有「小粉紅」批評陳奕迅的反應失態，輕視內地歌迷，質疑他不愛講國語「不愛國」，但超過9成網友支持陳奕迅，認為廣東話是港澳地區的官方語言，「講粵語（廣東話）天經地義」。

中央社報導，陳奕迅13日晚在澳門開唱，社群影片顯示，陳奕迅在唱完歌後與台下的觀眾互動，他用廣東話摻雜著英語發表感言，感謝大家參與自己的音樂夢想。但台下突然有人打斷陳奕迅的感性發言，高喊「講國語」、「請講普通話」，陳奕迅立刻變臉停止發言。隨後，台下越來越多觀眾喊「講國語」，現場氣氛頓時尷尬。

陳奕迅隨後變臉先回懟一句泰國 話，之後用英語說：「I love speaking whatever the way and language I want（我喜歡用我想要的語言說話）」，立刻博得在場觀眾的掌聲與歡呼。陳奕迅隨後以國語表示，「麻煩你說國語，就比較好聽一點嘛」，而不是嗆「講國語」。「我不是不會講國語，我可以說得很流利」，呼籲觀眾應該用「唔該」、「請」、「麻煩你」。

另外，陳奕迅還希望觀眾不要誤會他的意思，「如果有人說Speak English（講英語），他也回Shut up（閉嘴）！」

報導指出，陳奕迅隨後繼續用廣東話發言，還說「聽不明就算了」，並以已故英國名歌手大衛鮑伊（David Bowie）為例，反問：「難不成David Bowie來開演唱會，你也要求他講國語、講廣東話？」「奇怪啊，真的是！」

「陳奕迅澳門演唱會被要求說國語」引發網友熱議，一度躍為微博熱搜榜冠軍。雖然一些「小粉紅」批評陳奕迅的反應失態，輕視來自內地歌迷，質疑他不愛講國語是因為「不愛國」，但絕大多數網友認為陳奕迅的反應沒毛病。

有網友反問：「粵語也是中國的一種語言，為什麼不能說？」獲得最多人按讚；許多網友表示陳奕迅說得挺好的，認為「看演唱會也得有禮貌吧」、「先學做人再做消費者吧」；強調粵語是港澳地區的官方語言，「講粵語天經地義」。