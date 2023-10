澳門開唱被嗆「講國語」 陳奕迅怒懟 網友一面倒相挺

陳奕迅在澳門開唱,因被嗆「講國語」回懟觀眾,在內地社群引發熱議。圖為陳奕迅今年7月在台北舉辦Fear and Dreams世界巡迴演唱會。(本報資料照片)

香港 歌手陳奕迅13日晚在澳門 演唱會以廣東話和觀眾互動時,遭到多人嗆「講國語」打斷。他立刻變臉以泰文、英文怒回,再以國語呼籲觀眾應該用比較禮貌的方式表達。事件昨日在內地社群引發熱議,雖有「小粉紅」批評陳奕迅的反應失態,輕視內地歌迷,質疑他不愛講國語「不愛國」,但超過9成網友支持陳奕迅,認為廣東話是港澳地區的官方語言,「講粵語(廣東話)天經地義」。

中央社報導,陳奕迅13日晚在澳門開唱,社群影片顯示,陳奕迅在唱完歌後與台下的觀眾互動,他用廣東話摻雜著英語發表感言,感謝大家參與自己的音樂夢想。但台下突然有人打斷陳奕迅的感性發言,高喊「講國語」、「請講普通話」,陳奕迅立刻變臉停止發言。隨後,台下越來越多觀眾喊「講國語」,現場氣氛頓時尷尬。

陳奕迅隨後變臉先回懟一句泰國 話,之後用英語說:「I love speaking whatever the way and language I want(我喜歡用我想要的語言說話)」,立刻博得在場觀眾的掌聲與歡呼。陳奕迅隨後以國語表示,「麻煩你說國語,就比較好聽一點嘛」,而不是嗆「講國語」。「我不是不會講國語,我可以說得很流利」,呼籲觀眾應該用「唔該」、「請」、「麻煩你」。

另外,陳奕迅還希望觀眾不要誤會他的意思,「如果有人說Speak English(講英語),他也回Shut up(閉嘴)!」

報導指出,陳奕迅隨後繼續用廣東話發言,還說「聽不明就算了」,並以已故英國名歌手大衛鮑伊(David Bowie)為例,反問:「難不成David Bowie來開演唱會,你也要求他講國語、講廣東話?」「奇怪啊,真的是!」

「陳奕迅澳門演唱會被要求說國語」引發網友熱議,一度躍為微博熱搜榜冠軍。雖然一些「小粉紅」批評陳奕迅的反應失態,輕視來自內地歌迷,質疑他不愛講國語是因為「不愛國」,但絕大多數網友認為陳奕迅的反應沒毛病。

有網友反問:「粵語也是中國的一種語言,為什麼不能說?」獲得最多人按讚;許多網友表示陳奕迅說得挺好的,認為「看演唱會也得有禮貌吧」、「先學做人再做消費者吧」;強調粵語是港澳地區的官方語言,「講粵語天經地義」。