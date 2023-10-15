李家超：全力推進香港創科發展 月底推更多針對性措施

香港特首李家超稱港府正全力推進「香港創新科技發展藍圖」。圖為李家超（中）為香港亞運擊劍隊運動員張家朗（右）頒發表揚狀。 （中新社）

由未來科學大獎基金會和香港 科學院合辦的「2023未來科學大獎周」昨日在香港科學園舉行開幕典禮，行政長官（特首）李家超致辭表示，這次盛事能鞏固香港發展成為國際創科中心的地位。創科發展是香港特區政府的重要政策方向與施政重點，港府正全力推進「香港創新科技發展藍圖」，月底發表的新一份施政報告，會有更多針對性措施提升香港的創科實力。

大公報報導，「2023未來科學大獎周」活動於10月14至17日在香港舉行，全球過百位科學家將在未來數天匯聚香江。李家超以視頻方式致辭表示，相信此一盛事能夠鞏固香港發展成為國際創科中心的地位。他強調，創科發展是特區政府的施政重點，過去多年已投資 超過2000億元（港幣，約合255.6億美元）用於發展基礎設施、推動研發、培育人才和支持相關行業。

香港創新科技及工業局局長孫東在致辭時表示，香港擁有許多世界一流的科學家，擁有培育創科人才的優良土壤。諾貝爾獎 得主、光纖之父高錕生前大部分時間在港生活，在科學及教育上有重大貢獻。強調要繼續發揮作為國際城市的優勢，透過支持更多國際創科企業，以促進全球創科合作，成為連接國家與世界各地的重要橋梁。

2023年未來科學大獎周程序委員會聯席主席、香港科學院院長盧煜明教授表示，香港擁有多所世界級的研究型大學、傑出的科學人才及快速發展的創新環境，迄今為止，在35位獲頒未來科學大獎的得獎者中，有五位來自香港，因此在香港舉辦大獎周活動意義非凡。

報導指出，未來科學大獎成立於2016年，目前設置「生命科學獎」、「物質科學獎」和「數學與計算機科學獎」三大獎項，本屆共有八位內地科學家獲獎，其中「90後」的張祥雨更成為未來科學大獎歷來最年輕的獲獎者。