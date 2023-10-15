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夏季流感+新冠+冬季流感…專家示警：「三毒」夾擊香港

香港特派員李春／香港15日電
香港預期11月新冠病毒會再現高峰，明年1至3月則是冬季流感高峰期，專家呼籲香港市民盡快接種疫苗。圖為香港迪士尼樂園的遊客。（中新社）
香港預期11月新冠病毒會再現高峰，明年1至3月則是冬季流感高峰期，專家呼籲香港市民盡快接種疫苗。圖為香港迪士尼樂園的遊客。（中新社）

香港夏季流感高峰未過，新冠病毒會高峰預計11月也將來襲，再加上不久將步入冬季流感高峰期，恐形成「三毒」夾擊之勢，專家香港市民盡快接種疫苗。

香港夏季流感高峰期持續中，最新流感陽性比率是13.2%，與9.2%基線水平仍有距離，需要更長時間觀察，才能評估流感高峰期何時結束。香港上星期共有37宗成人嚴重流感個案，其中21人死亡。香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，近期成人流感嚴重個案中，超過一半沒打流感疫苗，13宗兒童嚴重個案中，也有逾半未打疫苗。

許樹昌表示，香港現時新冠疫情平穩，近期衛生署呼吸道樣本陽性比例中，流感較新冠病毒占較高比例，但預計下個月新冠病毒會出現高峰，一般而言感染過或打過疫苗，抗體四至六個月會下降，用5月計算加6個月，大概11月預期可能又有一個高峰出現。

許樹昌指，部分國家目前錄得較多新冠確診，並有較多死亡個案，建議市民尤其長者外遊前，應先接種疫苗。

香港衞生署專責小組正負責洽購第三代疫苗，期望能在11月至12月能供應疫苗。現有的第一、第二代新冠疫苗T細胞功效非常好，可減低重症和死亡風險，在未有新疫苗之前，仍可使用現有疫苗。

許樹昌又說，流感期通常1月至3月，天氣冷一點又活躍一點。過去三年沒有接觸流感，如果突然間感染反而會更辛苦，因而目前是接種流感疫苗的適當季節。

流感疫苗 香港 疫情

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