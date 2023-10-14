冰雪奇緣樂園11月20日香港開幕「雪嶺滑雪橇」受矚

全球首座冰雪奇緣世界落腳香港迪士尼度假區，將在11月20日開幕；圖為主題園區內的雪嶺滑雪橇。 （中新社）

娛樂產業巨人迪士尼 準備在未來十年砸600億美元，在全球推動主題樂園 商機，現在全球首座冰雪奇緣世界（World of Frozen）選在香港 迪士尼度假區落腳，訂於11月20日開幕。迪士尼13日開放部分設施供傳媒預覽，當中最矚目的設施為1分鐘高速雲霄飛車「雪嶺滑雪橇」，園方表示，已做好人流管制措施，不擔心開幕後有擠爆問題出現。

以迪士尼知名動畫電影《冰雪奇緣》（Frozen）為本的這座主題樂園，還原電影中虛構的艾倫戴爾王國，內有艾莎冰雪皇宮。園區裡有兩個供遊客搭乘的遊樂設施，一是雲霄飛車，另一個是坐船。區內設有以北歐食物為靈感的餐廳。

全球首座冰雪奇緣世界落腳香港迪士尼度假區將在11月20日開幕，在媒體預覽之旅中，賓客與裝扮成安娜和艾莎的表演者開心互動。（路透）

香港01報導，香港迪士尼樂園新主題園區「冰雪奇緣世界」將於11月20日開幕，迪士尼13日開放部分設施供傳媒預覽，最受矚目的1分鐘高速雲霄飛車「雪嶺滑雪橇」，記者試坐後認為離心力十足，值得排隊玩。

玩家登上雪橇前，會先經過奧肯交易站。他們可選購夏季大減價商品和少量的冬季商品，然後穿過外面森林的空地，將會看到奧肯的桑拿浴室（三溫暖），還原電影場景。

若不想太過刺激，可選擇「魔雪奇幻之旅」，乘坐精美的手工木刻小船，由「阿德爾皇家碼頭」出發，參觀愛莎的冰雪皇宮的每項細節，耳邊縈繞著《冰雪奇緣》電影樂曲，結尾則以「聲像同步機械人技術」呈現愛莎、安娜和小白的對話後便完滿結束。

全球首座冰雪奇緣世界落腳香港迪士尼度假區，將在11月20日開幕。 （中新社）

此外，彭博資訊指出，冰雪奇緣世界是迪士尼在香港的重大押注。冰雪奇緣再加上漫威主題等設施的擴建，已經花掉迪士尼港幣109億元（14億美元）。香港迪士尼已連續第八年虧損，包括去年赤字港幣21億元，這座全球最小的迪士尼樂園，一直苦於吸引遊客，先前的新冠疫情封控措施也打擊香港旅遊市場。

以《冰雪奇緣》為主題的遊樂設施也計畫在東京和巴黎推出。上海迪士尼則是今年稍後會有《動物方城市》（Zootopia）的設施開放。

彭博說，冰雪奇緣世界在香港開幕也是香港政府努力復甦經濟的一環；香港政府持有香港迪士尼52%股權。