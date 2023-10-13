寄望轉虧為盈 迪士尼砸錢在香港推首座冰雪奇緣樂園

全球首座冰雪奇緣世界主題樂園，選在香港迪士尼度假區之內。（彭博資訊／迪士尼提供）

娛樂產業巨人迪士尼 準備在未來十年準備砸600億美元，在全球推動主題樂園 商機。現在首座冰雪奇緣世界（World of Frozen）選在香港 迪士尼度假區之內，將在11月20日開幕。

以迪士尼知名動畫電影《冰雪奇緣》（Frozen）為本的這座主題樂園，還原電影中虛構的艾倫戴爾王國，內有艾莎冰雪皇宮。園區裡有兩個供遊客搭乘的遊樂設施，一是雲霄飛車，另一個是坐船。區內設有以北歐食物為靈感的餐廳。

彭博資訊指出，冰雪奇緣世界是迪士尼在香港的重大押注。冰雪奇緣再加上漫威主題等設施的擴建，已經花掉迪士尼港幣109億元（14億美元）。香港迪士尼已連續第八年虧損，包括去年赤字港幣21億元，這座全球最小的迪士尼樂園，一直苦於吸引遊客，先前的新冠疫情封控措施也打擊香港旅遊市場。

已經是全球主題樂園霸主的迪士尼，還要更擴張勢力。除了為振作香港迪士尼營運推出冰雪奇緣世界之外，未來十年在主題樂園與度假事業部門的投資，將增加近一倍至600億美元。

以《冰雪奇緣》為主題的遊樂設施也計劃在東京和巴黎推出。上海迪士尼則是今年稍後會有《動物方城市》（Zootopia）的設施開放。

彭博說，冰雪奇緣世界在香港開幕也是香港政府努力復甦經濟的一環；香港政府有香港迪士尼52%股權。

《冰雪奇緣》系列是迪士尼票房最好動畫電影的之一，根據Box Office Mojo的數據，由第一部2013年發行到第二部2019年上映，全球票房27億美元。目前正在計劃推出第三部。