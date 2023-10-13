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「彎腰做功課傷脊」 調查：兒童蝸居劏房礙發育

香港新聞組╱香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

惡劣的居住環境不單令生活不便，更會影響下一代的身心健康，工聯會調查發現，近八成兒童脊骨有問題，多因劏房空間有限長期姿勢不正，常彎腰在床上完成功課等，導致「寒背」或脊柱側彎等痛症。工聯會呼籲政府讓育有兒童的劏房家庭優先入住簡約公屋。

綜合大公、文匯報報導，工聯會調查訪問逾300個劏房兒童家庭，獲得229份有效問卷，發現近八成家庭承認居住環境影響子女發育，居住於不適切居所對家庭成員負面影響的各項描述中，平均分（滿分5分）最高的陳述是「我很擔心子女的成長受到影響」，達 4.14分；其次為「我經常擔心居所周邊的衛生問題」，達4.08分；接着就是「居住環境令我的子女無法專注學業」，達4.07分。

工聯會立法會議員吳秋北表示，調查結果顯示，不適切居所對受訪者，以及子女的身心健康、個人成長、人際關係等各方面都造成嚴重影響。

葵涌西社區幹事陳安妮表示，最近和立法會議員陳穎欣、房屋局局長何永賢探訪劏房戶，其中一家五口住在150平方呎的劏房中，父親打散工，母親是家庭主婦，3名子女只能在上下床玩耍以及做功課。她說：「這戶劏房月租5800港元(約744美元)，150平方呎的居住面積，人均只有30平方呎，對3名兒童的學習、身體發育都有很負面影響。」

葵青社區幹事周潔莹說，葵青區不少建築物依山而建，劏房戶眾多：「但凡遇到落雨必定水浸，不時還會有污水渠倒灌，或者蛇蟲鼠蟻問題，嚴重到有劏房戶反映，煮完飯，轉過頭，蟑螂立馬爬到飯菜上，居住環境極其惡劣。」

荃灣社區幹事夏泳迦指出，荃灣「有劏房戶反映，小朋友怕老鼠，群鼠夜晚四處亂竄覓食，嚇得小朋友晚晚睡不着。但因為屋內小雜物多，難以根除鼠患，父母夜晚只能抱緊子女入睡。」

工聯會建議放寬讓育有兒童的劏房家庭，無須硬性規定必須輪候公屋超過3年方能申請「簡約公屋」，並按計分制與供求狀況，讓更有需要的家庭優先入住。

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