我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華女苦等樂透綠卡10年 律師提醒不必要風險

舊金山教師工會通過「授權發動罷工」 16日將再協商

內容見民主女神像、還政於民…台繪本遭港公圖下架

香港新聞組╱香港13日電
2015年出版的繪本《香港遊》，描繪銅鑼灣鬧市，百貨公司、食肆及零售店招牌林立，巴士遊及電車穿梭，街上有人手持標語「民主中國」、「還政於民」及香港民主女神像遊行。(取材自博客來網站)
2015年出版的繪本《香港遊》，描繪銅鑼灣鬧市，百貨公司、食肆及零售店招牌林立，巴士遊及電車穿梭，街上有人手持標語「民主中國」、「還政於民」及香港民主女神像遊行。(取材自博客來網站)

又有公共圖書館館藏疑遭下架，包括台灣繪本《北京遊》和《香港遊》，其中《香港遊》內容涵蓋有人手持香港民主女神像及「民主中國」、「還政於民」等標語在銅鑼灣遊行場景等，作者孫心瑜昨稱「並不知情」，如果屬實，「只能覺得惋惜」。

明報報導，孫心瑜稱，不清楚香港和大陸目前的文化政策，書籍銷售都是由出版社處理。她稱若繪本下架屬實，會替香港朋友可惜，也不明白緣由，「這不是我們小小的創作者可以決定的」。

據報導，現在到銅鑼灣中央圖書館查閱兩書已找不到，職員稱「可能有些書抽起來review（審查）」，惟不清楚何時抽起，亦未知書籍是否已下架或會否重新上架；柴灣公共圖書館同樣無法搜尋到《北京遊》和《香港遊》。

報導說，《香港遊》現在於香港誠品書店仍有售，孫心瑜的其他繪本仍可在圖書館借閱。

康文署昨稱，任何書籍如涉違香港法例、危害國安、內容意識不良或與事實明顯不符，公共圖書館有責任履行職務將有關書籍下架覆檢，而檢視後如確定內容無涉及上述問題，便會重新上架。

孫心瑜兩本被下架的繪本由「小魯文化」出版。其中2013年出版《北京遊》獲義大利「波隆那拉加茲獎」非小說類佳作，內容涵蓋故宮古蹟、「鳥巢」等建築；其中一幅描繪遭遷拆的社區，寫有「拆」、「愛國」、「創新」等字眼。

2015年出版的《香港遊》涵蓋不少旅遊景點及活動，包括尖沙咀星光大道、長洲搶包山及天壇大佛等。繪本亦描繪與政治及社運相關事物，如一幅寫有「成功爭取北極熊移居南極」的立法會議員橫額等。康文署2019年舉辦「走讀香港公共交通工具系列」活動，此書是當年的主題繪本。

此外，官立中學女教師涉於2019年在臉書發布不當信息遭革職。教師日前入稟申請司法覆核，高院法官昨批出司法覆核許可，指示與訟雙方商討審期以待案件正審。本案是官校教師涉反修例行為被革職後，首宗提出司法覆核獲批的案件。

入稟狀指出，涉事帖文僅限譚玉芬的臉書的「朋友」閱讀，無證據教師於個人帳戶發帖影響教學，觀課及測考紀錄等沒發現辱警及粗言，亦不談六四、警察、罷課和遊行等議題，質疑革職決定造成寒蟬效應。

香港遊繪本。(取材自博客來網站)
香港遊繪本。(取材自博客來網站)

香港 圖書館 北京

上一則

脫鉤？印度傳以安全擔憂為由 對中國祭出投資禁令

下一則

應聘經理職先交500萬保證金 企業：體現應徵者財力 網質疑騙錢

延伸閱讀

對香港房市轉悲觀 摩根史坦利：今明2年房價都將下跌

對香港房市轉悲觀 摩根史坦利：今明2年房價都將下跌
香港女星困以色列 防空洞「跪地求神」

香港女星困以色列 防空洞「跪地求神」
女星曬中學嫩照 網友驚呆：吃什麼防腐劑

女星曬中學嫩照 網友驚呆：吃什麼防腐劑
每14人有1位 香港千萬富翁40.8萬人 資產中位數1600萬

每14人有1位 香港千萬富翁40.8萬人 資產中位數1600萬

熱門新聞

雙開冰箱門

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

2023-10-12 08:30
伊斯蘭激進組織哈瑪斯攻擊以色列住棚節音樂祭，一名25歲以色列女學生光天化日遭擄走。中國媒體稱她是中以混血兒。（取自X平台）

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

2023-10-08 20:15
江蘇疑似有情侶上演森林活春宮，被防火指揮中心的監視器拍下並播放。（網傳視頻截圖）

情侶「野戰」防火監視全都錄 消防員直播：好刺激

2023-10-08 02:19
網上視頻顯示，一名女子被多名巴基斯坦激進組織哈瑪斯強制用摩托車帶離，過程中伴隨著暴力拖拽。(取材自X平台)

中以混血女遭強擄 網民從關切到冷諷：她又不是中國人

2023-10-10 10:41
中以混血女孩諾娃(左)與母親。12日天滿26歲的諾娃，本月7日遭哈瑪斯擄走。(截自鳳凰衛視)

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

2023-10-12 11:03
馬諾2010年在相親節目「非誠勿擾」中，因一句「寧願坐在寶馬（BMW）裡哭，也不願坐在自行車上笑」發言走紅。（取材自微博）

「寧坐寶馬哭」拜金女13年後近況疑曝光 被控騙錢、騙房、騙感情

2023-10-08 09:00

超人氣

更多 >
杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？

杭州亞運泳池很有看頭 為何游泳選手多是「雙開門冰箱」？
不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...

不為買房或車 美國人現在儲蓄的最大目標竟是...
舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光

舊金山中國領事館襲擊案嫌疑人身分曝光
紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道

紐約法拉盛賣淫猖獗 商家、行人怨聲載道
被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙

被擄中以混血女 今天生日 父母出面求中國人幫幫忙