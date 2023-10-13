內容見民主女神像、還政於民…台繪本遭港公圖下架
又有公共圖書館館藏疑遭下架，包括台灣繪本《北京遊》和《香港遊》，其中《香港遊》內容涵蓋有人手持香港民主女神像及「民主中國」、「還政於民」等標語在銅鑼灣遊行場景等，作者孫心瑜昨稱「並不知情」，如果屬實，「只能覺得惋惜」。
明報報導，孫心瑜稱，不清楚香港和大陸目前的文化政策，書籍銷售都是由出版社處理。她稱若繪本下架屬實，會替香港朋友可惜，也不明白緣由，「這不是我們小小的創作者可以決定的」。
據報導，現在到銅鑼灣中央圖書館查閱兩書已找不到，職員稱「可能有些書抽起來review（審查）」，惟不清楚何時抽起，亦未知書籍是否已下架或會否重新上架；柴灣公共圖書館同樣無法搜尋到《北京遊》和《香港遊》。
報導說，《香港遊》現在於香港誠品書店仍有售，孫心瑜的其他繪本仍可在圖書館借閱。
康文署昨稱，任何書籍如涉違香港法例、危害國安、內容意識不良或與事實明顯不符，公共圖書館有責任履行職務將有關書籍下架覆檢，而檢視後如確定內容無涉及上述問題，便會重新上架。
孫心瑜兩本被下架的繪本由「小魯文化」出版。其中2013年出版《北京遊》獲義大利「波隆那拉加茲獎」非小說類佳作，內容涵蓋故宮古蹟、「鳥巢」等建築；其中一幅描繪遭遷拆的社區，寫有「拆」、「愛國」、「創新」等字眼。
2015年出版的《香港遊》涵蓋不少旅遊景點及活動，包括尖沙咀星光大道、長洲搶包山及天壇大佛等。繪本亦描繪與政治及社運相關事物，如一幅寫有「成功爭取北極熊移居南極」的立法會議員橫額等。康文署2019年舉辦「走讀香港公共交通工具系列」活動，此書是當年的主題繪本。
此外，官立中學女教師涉於2019年在臉書發布不當信息遭革職。教師日前入稟申請司法覆核，高院法官昨批出司法覆核許可，指示與訟雙方商討審期以待案件正審。本案是官校教師涉反修例行為被革職後，首宗提出司法覆核獲批的案件。
入稟狀指出，涉事帖文僅限譚玉芬的臉書的「朋友」閱讀，無證據教師於個人帳戶發帖影響教學，觀課及測考紀錄等沒發現辱警及粗言，亦不談六四、警察、罷課和遊行等議題，質疑革職決定造成寒蟬效應。
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