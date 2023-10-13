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洗碗黑工團 攬50餐廳牟利1700萬 港入境處拘33人

香港新聞組╱香港13日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港入境處搗破非法勞工犯罪集團，利用清潔公司在港招攬廉價黑工，向逾50間餐廳提供清潔、洗碗服務，從中謀取合約費和服務費逾1700萬元(港幣，下同，約218萬美元)。

大公、文匯報報導，本次行動共拘捕33名男女，包括集團一名主腦及4名骨幹成員，另有20名非法勞工和8名涉嫌聘用非法勞工的餐廳負責人。行動中檢獲大量現金及文件，以及涉案的外勞清潔合約，另有3張偽造香港身份證和2張偽造身份證副本，入境處不排除有更多人被捕。

報導指出，入境處深入調查，發現一個活躍逾半年的非法勞工犯罪集團與港九新界逾50間餐廳簽訂相關合約，每份合約收取約2萬至5萬元，估計涉案金額超過1700萬元，但獲招攬的黑工僅獲得日薪300元至500元作報酬。

入境處拘捕的33名男女中，3人是香港居民，2人是內地居民。至於被捕黑工當中大部分屬印尼籍，均以正常途徑入境，其中2人持俗稱「行街紙」的不允許雇傭工作的擔保書。

根據香港法例，任何人違反對他有效的逗留條件即屬犯罪。同時，所有旅客在未獲入境處處長批准下，無論受薪與否均不得在港從事任何雇傭工作，違例者會被檢控，一經定罪最高刑罰為罰款5萬元及監禁2年。協助及教唆他人違反逗留條件者同罪。

根據《入境條例》，雇主若雇用不可合法受雇的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高刑罰為罰款50萬元和監禁10年。

香港洗碗工長期短缺，月薪高達2萬元，其餘食肆普遍亦開出1.6萬至1.9萬月薪水平，兼有酌情性花紅、醫療福利、供膳食及小費，每天工作10小時。有飲食業界指，部分食肆試過招聘洗碗工超過一個月仍無人問津，只好改聘替工。

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