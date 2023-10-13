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滙豐報告：港中產平均33歲賺百萬 45歲成千萬富翁

香港新聞組╱香港13日電
根據滙豐卓越理財2023新中產報告，香港成為千萬富翁的平均年齡為45歲，六成是靠儲蓄賺第一桶金，有四成會幫子女購屋；圖為示意圖。(路透)
根據滙豐卓越理財2023新中產報告，香港成為千萬富翁的平均年齡為45歲，六成是靠儲蓄賺第一桶金，有四成會幫子女購屋；圖為示意圖。(路透)

成為百萬甚至千萬富翁，是不少人的夢想，根據滙豐卓越理財2023新中產報告，香港富裕階層人士平均在33歲時成為百萬富翁，成為千萬富翁的平均年齡則為45歲；此外，港人普遍希望在退休前可賺取第一個1000萬(港幣，下同，約128萬美元)，亦有信心在62歲能成千萬富翁，當中有約6%已經達標。

綜合港媒報導，為了更加了解民眾理財需求，滙豐卓越理財在2023年9月1日至10日向超過1000名24至64歲、擁有100萬元以上流動資產的受訪者進行調查，受訪者認為中產階級平均應擁有最少637萬元的流動資產，較去年590萬元增加8%。

中產階級平均33歲便賺到人生第一桶金（港幣100萬元），另外24%中產在30歲前已經賺到第一桶金。而擁有超過港幣1000萬元流動資產的中產當中，他們平均45歲便賺到人生第一個1000萬，其他中產則平均預計自己到62歲時才能夠實現這目標，可見其實只要有良好的財富管理，財富目標就有機會提早實現。

報告指出，61%受訪者以工作的儲蓄賺取其第一桶金，較少依賴其他收入如投資所得的利潤。而達到流動資產達1000萬港元的目標，則只有三分之一認為儲蓄是主要途徑，分別21%及14%受訪者認為透過買賣投資產品、固定資產。

滙豐分析發現，千萬富翁的資產組合多採取積極投資，將70%的流動資金投放在不同類型的金融資產上；而流動資金少於1000萬港元的受訪者，其組合中有超過40%屬於無風險的存款。

此外，新一代父母較有遠見，82%父母都有打算作財富傳承規畫，雖然實際只有25%開始著手規畫；其中94%父母希望將他們的財富傳承給子女，54%甚至希望將遺產傳給孫子孫女。

香港近期房市疲弱，報告指出，只有半數受訪者認同買樓保值，較去年下跌23％。

而在年輕人「上車」(購屋)方面，44%的受訪父母表示會協助子女買房，平均資助193萬；其中約40%父母會於子女結婚時協助上車，25%打算在子女年滿18歲前協助置業。

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