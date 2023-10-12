11月起 香港快運拒接團客 旅業百思不解

香港示意圖。(圖：shutterstock)

旅議會證實，香港 快運11月起不再做旅行團生意，改為集中「散客」票務。由於香港快運經營不少獨家航線 ，例如日本鹿兒島、四國、高松等，相關旅行團只好被迫更改航班，甚至取消行程。

香港01報導，越南 峴港及泰國清邁，雖然亦有一間航空公司直航，但未必可臨時取得機位，預計約100名團友受影響。至於其他目的地，則安排其他航空公司的機票，但多出的成本或轉移至團費。縱橫遊行政總裁袁振寧表示，不解香港快運為何作出相關決定。

香港快運發言人表示，作為香港唯一的廉價航空公司，須根據不同類型客戶，包括自助旅遊人士、旅遊套票或旅行團等，相應調整銷售策略，以滿足不斷變化的市場，重申目前與各大旅行社保持著不同類型的業務合作夥伴關係。

袁振寧並批評，香港快運作為國泰航空的子公司，並非全私營機構，應負上社會責任，不應杜絕長者或婦孺，報團乘坐其獨家航線外遊的機會。「如果國泰突然聽日話，只單做旅行團，不做自由行，大家又會覺得點呢？」

東瀛遊執行董事禤國全表示，香港快運不再接待旅行團，確實為業務帶來影響。他指，未來會經其他航空公司取得更多機位，或積極「包機」，以填補機位供應的減少。

此外，隨著旅遊業復甦和香港對外交往復常，過去3年因疫情而備受打擊的國泰航空公司逐漸走出困局，除了上半年出現盈利及向優先股派付股息，還計畫年底前回購一半優先股。

行政總裁林紹波表示，國泰航空一直希望早日回購優先股，這次大會通過決議後，公司方面將在年底前回購一半優先股，涉及97.5億元，餘下一半將在明年7月底前回購。