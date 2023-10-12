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每14人有1位 香港千萬富翁40.8萬人 資產中位數1600萬

香港特派員李春╱香港12日電
花旗銀行調查，香港千萬富翁有40.8萬人，降至2016年以來的新低。(Getty Images)
花旗銀行調查，香港千萬富翁有40.8萬人，降至2016年以來的新低。(Getty Images)

金融機構最新調查顯示，香港「千萬富翁」有40.8萬人，即約每14個香港人有一個。但以總數計，則較去年減少約2000人，連跌三年，「千萬富翁」總數創自2016年以來的7年新低。

所謂「千萬富翁」，即擁有港幣千萬元或以上淨資產者。花旗銀行每年公布「香港千萬富翁調查報告」，今次公布以截至今年6月的數據，推算全香港「千萬富翁」達40.8萬人，占全港相關年齡人口數字即21歲至79歲香港居民約7%。但總數較去年減少0.5%，其淨資產總值中位數為1600萬元(港幣，下同，約205萬美元)，按年減少3%，但較2021年的1570萬元為高。

花旗今次調查特別提到，近七成香港「千萬富翁」預期為子女投放資源去海外升學，估計子女於海外讀大學四年期間支出將超過200萬元。雖然近七成父母願意支持子女置業，但只有三成受訪父母表示願意為子女養育下一代方面提供支援，相反四成「千萬富翁」的子女期望父母在有關方面可提供支持。

調查顯示，逾六成子女認為，父母累積財富是靠努力工作及平日精打細算，亦有近六成認為父母亦靠精於識別投資機會，四成五認為父母會主動尋找投資或理財相關的資訊為財富增值。

調查亦探討了千萬富翁與下一代的財政關係，就財務狀況透明度而言，有近九成千萬富翁願意或不介意向子女談及家庭每月開支，但只有約三成不介意透露個人資產，也就是七成不願向子女透露個人資產。

調查也發現，香港千萬富翁流動資產的中位數由去年的550萬元，跌至450萬元。受訪的千萬富翁平均有近一半的流動資產配置是現金，30%是股票。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊說，2020年底以來，香港樓市及股市分別下跌6%及31%，而「千萬富翁」人口及資產淨值受到宏觀因素影響而下跌，香港的「千萬富翁」應採取多元化資產配置，可以分散及平穩風險。

香港新聞組╱香港12日電

另據大公、文匯報報導，理工大學應用社會科學系調查顯示，年輕人對投資虛擬資產興趣濃厚，8%受訪者過去一年曾投資於虛擬貨幣及相關產品，比2021年的6%及2019年的1%為高，其中18至29歲中，23%於過去一年曾投資於虛擬資產及相關產品，比例是整體受訪者的3倍。

香港 投資 虛擬貨幣

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